Vecina de Roca solicita ayuda para dar con la camioneta que le chocó su auto

Una mujer, residente en el centro de la ciudad, denunció que en la madrugada de hoy una camioneta negra colisionó su auto mientras estaba estacionado sobre calle Hipólito Irigoyen, casi esquina Sarmiento. Ahora solicita acceso a las cámaras de vigilancia de la ciudad para dar con el rodado que se dio a la fuga. No puede acceder a la cobertura de su póliza por falta de datos.

"Esta mañana cuando me levanto para ir a trabajar, el portero del edificio me avisa que me habían chocado", comentó Guillermina Anconetani, dueña del automóvil marca Suzuki. El automóvil había sido estacionado por su hija la noche anterior y se encontraba próximo al edificio donde reside.

El hecho se produjo alrededor de las 4:17 de la mañana, cuando la camioneta Ford Eco Sport negra que dobló desde Av. Roca impactó contra el auto de la denunciante. "Me destrozó el auto", comentó indignada la víctima.

Las cámaras de los edificios cercanos no permitieron visualizar con claridad la patente de vehículo fugado, algo que le permitiría acceder a las reparaciones por parte de su seguro. Anconetani solicita acceso a las filmaciones pertenecientes al municipio, ya que desde la entidad bancaria que linda a su zona de residencia se lo negaron.

La denuncia fue efectuada en la Comisaría Tercera pero al poco tiempo la investigación fue cerrada. "No se avanza en los casos en donde solo hay daños materiales, se cierran porque se pasan al seguro. Pero para acceder al seguro necesito saber la patente", finalizó molesta.