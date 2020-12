Vecinos cortan el acceso a un pozo de YPF en Allen

Vecinos de Allen están cortando el acceso a un pozo de YPF y reclaman “por las molestias de convivir con el movimiento de la locación que ya se hizo sentir”.

“En estos días comenzó a realizar venteo de gases tóxicos que contaminan el aire y ponen en riesgo la salud de las familias que viven allí hace décadas”, comunicaron a los medios.

Se trata de chacareros y vecinos que viven en cercanías de la locación EFO 360 que están cortando el acceso a la chacra 60, sobre calle rural 11.

“La opinión de los vecinos, los verdaderos afectados, sigue sin ser consultada ni escuchada. Así vivamos en esa zona rural u otro punto de la ciudad, a todos nos impacta. Tomemos conciencia de eso, mientras tanto insistimos, si no tenemos paz, la empresa tampoco. No es no, basta de fracking en tierras productivas”, expresaron.

Fuentes consultadas por este medio informaron que en la locación había un equipo de YPF que estaba realizando tareas de mantenimiento. Detallaron que los trabajos habían terminado y que cuando se disponían a retirarse del lugar se encontraron con el corte por parte de los vecinos.