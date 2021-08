Vecinos de una toma de Neuquén frenaron una importante obra cloacal

Vecinos de la toma Limay, situada entre la calle Chaneton, Houssay, Nordenstrom y O'higgins impiden que las máquinas y los operarios de una empresa puedan avanzar con la instalación de un nuevo colector cloacal.

“Nos hemos organizado los vecinos de la toma Limay para hacer público nuestro reclamo. Vivimos nosotros hace más de 20 años en el lugar y no tenemos cloacas, no tenemos luz no tenemos luz”. Expresó una vecina del barrio.

La vecina manifestó que no han sido escuchados sus reclamos, y que nunca los han tenido en cuenta. Sin embargo mencionó que durante las anteriores campañas políticas se han acercado pero no fueron tomados en cuenta.

La vecina de la toma manifestó que se quedarán en el lugar “hasta que alguien ponga la cara”

#Neuquén Vecinos Toma Limay paralizaron las obras en Calle Nordestrom pic.twitter.com/nr8BUY7Hp7 — Edgardo Pino (@chechealumine) August 4, 2021