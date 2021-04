Vecinos del oeste de Bariloche en alerta por emprendimientos inmobiliarios

Los proyectos para desarrollar un loteo de 10 hectáreas a la altura del kilómetro 13 y un hotel de 5 estrellas sobre la costa del lago Moreno generaron preocupación en las juntas vecinales del oeste, que pidieron mayor participación en el análisis de esos emprendimientos y advirtieron que una aprobación municipal por simple resolución del intendente violaría la normativa vigente.

El proyecto Cauma consistiría en un hotel de alta gama, restorán y complejo de cabañas (en total, 8.000 m2 cubiertos) sobre el lago Moreno Oeste, en un área escasamente urbanizada y cubierta de bosque mixto. El otro expediente que tramita el municipio consiste en un parcelamiento para viviendas individuales en inmediaciones del barrio Jockey Club, con ingreso por la calle Río Minero.

Ambas propuestas estarían en situación de ser habilitadas bajo los parámetros del llamado Plan de Desarrrollo Urbano Ambiental del Oeste, que fue aprobado por ordenanza en 2019.

La discusión llegó también al Concejo porque el bloque del Frente de Todos objetó el avance de un loteo, que violaría la prohibición establecida en 2007 por la disposición complementaria 22 de la Carta Orgánica. Esa cláusula dispuso “suspender los loteos nuevos y subdivisiones parcelarias en toda la zona oeste desde el kilómetro cero, incluido Circhito Chico y Colonia Suiza y hasta que se apruebe el Plan Estratégico e Integral de Desarrollo”.

La discordia surgió porque para el Ejecutivo la aprobación del “Plan del Oeste” cumplió esa condición. Pero desde la oposición dicen que el “plan estratégico integral” es otra cosa, y todavía no existe. El dirigente vecinal del barrio Don Bosco Luciano Celci, asegurò que el proyecto Cauma “es el más polémico” y que existe alarma entre las juntas porque el Ejecutivo habría demostrado interés en darle curso “sin el debido proceso participativo”.

Dijo que convocaron a una reunión informativa que se realizò en el Club de Regatas, con invitaciones “muy limitadas” y sin avisar a las juntas vecinales de los barrios involucrados. También se quejó de que el proyecto no pasó por la Unidad Coordinadora del Consejo de Planeamiento, que es los organismos previstos por Carta Orgánica para tramitar proyectos de esa envergadura.

El licenciado en Biología y asesor en temas ambientales de las juntas del oeste, Daniel Gómez, dijo que todavía no hay ninguna autorización para el hotel y las cabañas, que ellos sepan, pero aun así “el privado ya inició la apertura de un camino”. Señaló que el terreno en el que se emplazarían forma parte de la Reserva Natural Urbana Laguna El Trébol y la calle de acceso de acceso afecta a la RNU Morenito-Ezquerra, de modo que debería ajustarse a los planes de manejo de esas áreas protegidas, además de cumplir con las pautas del Plan del Oeste.

Según Gómez el emprendimiento modificaría severamente “una de las zonas más silvestres y de vegetación más densa” del ejido urbano y resulta indispensable darle un análisis más amplio. “Tendría muchos impactos directos y también impactos asociados que se deben evaluar -afirmó-. Por eso nos preguntamos por qué darle tratamiento sin la intervención de los barrios.

El desarrollo a costa de los recursos naturales no es sustentable”. Celci dijo que a la junta de Don Bosco y las demás de toda la zona plantean desde hace años “el enorme atraso de infraestructrura” que sufren y que “fue reconocido por el propio secretario” de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio, Pablo Bullaude.

“Acá hay barrios sin agua potable, no hay asfalto, la luz viene en 170 en lugar de 220 voltios. son muchas deudas no resueltas -argumentó-. Por eso vemos como un despropósito aprobar algo que genera una afectación en materia de ambiente, de tránsito y no va a aportar nada a la comunidad”.

Diferencias en el Concejo

La concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) dijo que los proyectos inmobiliarios que abrieron la polémica colisionan con la normativa vigente. A sus juicios los loteos siguen prohibidos porque no hay todavía un “plan estratégico integral” sino solo un plan parcial para el Oeste que no cumple con la condición establecida por la Carta Orgánica.

Dijo que la ordenanza que aprobó ese plan, a fines de 2019, también creó una comisión encargada de adecuar y compatibilizar normativas, que tenía un año para realizar su trabajo.

“Pero recién se reunió el jueves por primera vez”, cuando el oficialismo de Juntos reaccionó ante las críticas y realizó la convocatoria. Según Wallace sobre el proyecto hotelero también también hay objeciones porque tendría que atravesar un proceso de análisis de tipo “rango III”, con intervención del Concejo y audiencia pública obligatoria. Pero desde el gobierno sostienen que esa fórmula perdió vigencia con la aprobación del Plan del Oeste.

“Está claro que el gran riesgo es que esto salga aprobado por simple resolución del intendente, lo cual choca con otras ordenanzas”, dijo la concejal. Opinó también que el tratamiento a través de un proceso amplio y participativo “es una garantía para los privados, a quienes les interesa tener seguridad jurídica” para sus proyectos.

Al igual que el dirigente vecinal, Wallace impugnó las reuniones de “presentación” como la realizada en el club Regatas en las cuales “ellos deciden a quién invitan y a quién no”. El presidente del bloque de Juntos, Carlos Sánchez, señaló que el Plan del Oeste quedó definido “después de un proceso participativo de dos años” y a su entender cumplió con lo que pedía la cláusula 22 de la Carta Orgánica y habilitó la admisión de nuevos loteos.

Dijo entender que “hay una necesidad de los vecinos de ampliar la participación” y que va a ser contemplado. “Nuestra mirada es que sí”, dijo Sánchez cuando se le consultó si, aun con los reparos, el Ejecutivo podría dar vía libre a los proyectos por simple resolución Daniel Gómez insistió en que los proyectos cuestionados generan “más dudas que certezas” y que impondrían una presión extra sobre la actual disponibilidad de servicios en los barrios, que sigue irresuelta.