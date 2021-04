Dos iniciativas para crear la red cloacal en Dina Huapi despiertan polémica

Dos proyectos vinculados a la red cloacal en Dina Huapi generaron malestar en un sector de la localidad, ubicada a 15 kilómetros de Bariloche. Fueron encargados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) a una consultora.

Una de las propuestas contempla una planta depuradora a pocos metros del club Danés. Una vez procesados los efluentes, se verterían en el río Ñirihuau. El otro proyecto impulsa la colocación de un colector cloacal de 8.2 kilómetros, desde Dina Huapi a la planta depuradora de Bariloche.

“Este proyecto contempla una planta de impulsión en la boca del Limay y otra en un complejo hotelero cerca de la desembocadura del Ñirihuau. Esas dos plantas tendrían un bypass para que, en caso de colapsar, los líquidos vayan crudos al lago”, indicó el exconcejal Alejandro Corbatta, integrante de Vecinos Autoconvocados de Dina Huapi Pro Resguardo de la Salud Ambiental.

En relación al segundo proyecto, recalcó que en la audiencia pública que se llevó a cabo el lunes pasado, “un ingeniero del Enhosa aseguró que la ampliación de la planta de Bariloche tiene capacidad para 190.000 habitantes, aunque en temporada se reciben unos 300.000 turistas. Ahí estaría Dina Huapi aportando un poco más”.

En un comunicado, el grupo consideró el proyecto “ilegal ya que está en contra de todas las legislaciones y normativas, nacionales y provinciales vigentes pero además, perniciosa, agresiva y depredadora contra las áreas protegidas del lago Nahuel Huapi, el río Ñirihuau y el río Limay”.

Y plantearon: “Hacemos un llamamiento a la concientización de los habitantes de la región, respecto a la envergadura de una obra que incluye una serie de acciones, como el volcado en crudo de los deshechos cloacales en los ríos y lago”.

Corbatta insistió en que “la disyuntiva no es cloaca sí o no. Hay sistemas alternativos distintos. Nosotros proponemos que el gobierno municipal, junto con la provincia, impulse un mecanismo de biogestores o plantas depuradoras comunitarias como tiene el complejo Villahuapi. Además, hay que controlar que los nuevos loteos mayores a 5.000 metros cuadrados tengan una planta depuradora”.

La intendenta de Dina Huapi Mónica Balseiro especificó que la localidad cuenta con dos planes previstos enmarcados en un proyecto del Enhosa, con un crédito no reintegrable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Uno tiene que ver con el sistema de agua potable. Se trata de nuevas captaciones en el lago que van a mejorar el sistema de agua en un 100%. Y hay otro proyecto de cloacas que se trabaja desde 2017”, detalló Balseiro.

Cuestionó el lugar de la planta depuradora que había propuesto la gestión municipal anterior en el río Ñirihuau. “Opino que ese lugar no es apto. Pero evaluando el proyecto, vi que había una segunda alternativa para ir con un colector a la planta de Bariloche que fue ampliada y no tendría inconveniente en recibir la captación de Dina Huapi por la cantidad de habitantes”, expresó.

Insistió en que los dos proyectos están dentro del mismo crédito que “toma el Enhosa” y aclaró que “ni la provincia ni el municipio ni los vecinos deben pagar. Ofrecen hacer cloacas a costo cero y hay un grupo que se niega”.

Sobre la propuesta que impulsa un caño a la planta de Bariloche, señaló que “en un futuro, podría evaluarse la construcción de otra planta en la estepa. Este grupo de vecinos propone biodigestores que sirven en terreno donde usas las aguas grises para riego pero los biodigestores colectivos también generan barros que, a algún lado tienen que ir”.

Y agregó: “Si el tema de las cloacas es preservar el suelo, con los biodigestores no me aseguro que eso suceda. Además, el Enhosa es un ente nacional que hace este tipo de estudios y no propondría lo de Bariloche, si la planta no diera”.

Balseiro aseguró que la audiencia pública no es vinculante y que el informe que elaboró la Secretaría de Ambiente de la provincia ya fue elevado al Enhosa.