Antes que se vaya febrero, regalate un momento para leer

"Y ellos se fueron" de Viviana Rivero, entre los seleccionados de Lecton. Foto: Matías Subat

La librería café de Diario RÍO NEGRO seleccionó tres libros. Como lo viene haciendo durante todo el verano, entrega una sugerencia para adultos, otra para jóvenes y otra para los más chicos.

En esta edición: una historia de amor, otra sobre las adolescencias y sus transformaciones y otra sobre la amistad.

Para adultos: “Y ellos se fueron” de Viviana Rivero

Corre 1906 y los Ayala sufren las consecuencias de una plaga que arrasa con los viñedos de España.

Isabel, casi una adolescente, está enamorada de Antonio Ruiz, otro hijo de viñateros en desgracia. Pero su familia decide casarla con Paco Reyes, uno de los pocos lugareños que logró vender sus tierras antes de la plaga. Isabel deja atrás su patria, su familia y su amor para embarcarse rumbo a la Argentina.

En Mendoza funda con Paco un viñedo y se entrega al trabajo. Hasta que inesperadamente Antonio llega a Mendoza y la pasión resurge. Así, la protagonista se debatirá entre su vocación de levantar un imperio bodeguero y su anhelo de realizar por fin el sueño de su corazón.

Sobre la autora:

Viviana Rivero nació en Córdoba, Argentina, el 1 de febrero de 1966. Estudió derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, y trabajó como abogada durante una década. Fundó numerosos grupos de auto liderazgo y desarrollo de la mujer. Fue productora y conductora de televisión. Es directora de Trabajos Fin de Máster en el Máster de Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia.

En 2010 publicó su primera novela, “Secreto bien guardado”. Y le siguió: “Mujer y maestra” (2010), ganadora del primer premio novela histórica en el certamen organizado por el Gobierno de San Luis.

Para adolescentes: “Las ventajas de ser invisible” de Stephen Chbosky

Esta bella historia está escrita de manera epistolar. Foto: Matías Subat

Esta bella historia está escrita de manera epistolar: cartas escritas por Charlie, el protagonista de la historia. Por lo tanto, está narrada en primera persona y se emplea un vocabulario informal, relajado y fluido, digno de un joven de la edad de nuestro protagonista. Estas cartas son, por lo general, cortas y van dirigidas a un remitente desconocido, alguien a quien Charlie eligió al azar y comenzó a escribirle. La novela está dividida en cuatro partes en donde podemos ver la evolución y crecimiento de Charlie.

Charlie es un chico realmente especial: lee muchísimo, no sale con amigos ni con chicas y reflexiona sobre el mundo desde un punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su incapacidad para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le crean más de un problema, especialmente ahora que su único amigo ha muerto. Conocer a Sam y Patrick, los chicos más populares y vitales del colegio, provocará un giro radical en su vida que lo sumergirá de pleno en la adolescencia.

Sobre el autor:

Stephen Chbosky creció en Pittsburgh, Pennsylvania, y se graduó en el Programa de Escritura Fílmica de la Universidad de California del Sur. Tras el éxito de su novela “Las ventajas de ser un marginado”, Chbosky se dedicó a escribir el guión para una adaptación cinematográfica, protagonizada por Logan Lerman y Emma Watson. Ha escrito varios guiones de películas independientes y fue creador, productor ejecutivo y guionista de la serie de televisión “Jericho”.

Para las infancias: “Maus y el ratón tigre” de Cecilia Pisos y Sebastián Barreiro

Una historia que aborda las amistades. Foto: Matías Subat

Maus era chiquito y gris, como los ratones de los cuentos. Pero en vez de ser peludo, tenía la piel lisa y brillante.

Parece que también era bastante bravo, porque vivía atado frente a la máquina del papá de Tomi.

Cuando no lo veían, Tomi lo alimentaba y lo hacía con ganchitos de colores. Hasta que Maus se enfermó y el papá llevó a casa un nuevo ratón. Mientras el doctor Tomi operaba a Maus, el ratón Tigre ocupó su lugar. ¿Qué sucedió cuando Maus quiso regresar a su alfombrita? ¿Por qué le pidió a Tomi que le diera ganchitos negros con gusto a araña al otro ratón?

Esta original historia cuenta la peculiar amistad entre un chico y el mouse de su computadora.

Sobre los autores:

Cecilia Pisos nació en Buenos Aires en 1965. Es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ha ejercido de docente en diversas cátedras universitarias. También fue investigadora en la Academia Argentina de Letras. Es autora de diversos libros para niños, tanto de poesía como de narrativa. Entre sus títulos se destacan: “¿Te cuento otra vez?”, “Como si no hubiera que cruzar el mar” y “Un cuento por donde pasa el viento”.

Sebastián Barreiro nació en 1972 en Buenos Aires. A los 12 años, casi de casualidad, descubrió el comic “Las mil y una noches” de Richard Corben y enamorado de esa obra decidió dejar de lado su aspiración de veterinario y convertirse en dibujante.

A los 16 comenzó sus estudios de dibujo con Oswal, mientras en otros talleres se perfeccionó en la pintura, escultura y grabado. Trabaja profesionalmente desde 1992, especialmente en publicaciones infantiles.