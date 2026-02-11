Jugando a ser científicos: creamos un termómetro casero

Hacer un termómetro casero, un nuevo experimento para hacer con los más chicos. Foto: Matías Subat

En esta edición, con elementos muy simples como: agua, alcohol, un sorbete, un frasco y dos recipientes vamos a crear un termómetro casero. También vamos a entender por qué el líquido en temperaturas elevadas subirá por el pitillo y en temperaturas frías baja. A no perder tiempo y a ¡aprender jugando!.

¿Qué necesitamos para hacer nuestro termómetro casero?

Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:

Un recipiente transparente con tapa, al cual le vamos a hacer un agujero en la tapa.

Alcohol.

Agua a temperatura ambiente, caliente y fría.

Dos recipientes para poner agua a distintas temperaturas.

Un pitillo o sorbete.

Plastilina.

Colorante.

Papel, marcadores, tijera y cinta adhesiva (opcionales).

Paso a paso para hacer nuestra lava efervescente

Paso 1: Lo primero que haremos es decorar nuestro frasco. Es opcional, pero les aseguramos que es más divertido. Pueden dibujarlo o imprimirlo y pintarlo. Es conveniente agregarle la figura de un termómetro.

Después le sumamos 50% de agua y 50% de alcohol. En este caso pusimos, 100 ml de cada uno aproximadamente.

La decoración es opcional, pero le suma mucho. Foto: Matías Subat

Paso 2: Agregamos unas gotas de colorante y mezclamos. Elegimos naranja, pero puede ser del color que quieran.

Sumarle color, nos ayudará a ver mejor el resultado de nuestro experimento.

El colorante, un aliado para que nuestro termómetro se vea bien. Foto: Matías Subat

Paso 3: Ahora tapamos el recipiente y vamos a introducir el sorbete por el agujero que hicimos previamente en la tapa. Y la sumergimos unos 2 a 3 centímetros.

La idea es que quede muy bien ajustada y que no se escape el aire. Por eso, se puede poner silicona o plastilina alrededor del agujero.

Hacemos un agujero en la tapa para pasar el sorbete. Foto: Matías Subat

Paso 4: Ahora ubicamos dos recipientes, uno con hielo y otro con agua caliente.

Veremos cómo se comporta nuestro termómetro.

Nuestro termómetro variará según la temperatura a la que lo aproximemos. Foto: Matías Subat

En agua caliente, veremos cómo sube el agua por nuestro sorbete. Foto: Matías Subat

Paso 5: ¡Ahora si!

Nuestro termómetro sube en el recipiente con líquido caliente y baja en el de líquido frío.

No es magia, es ciencia. Foto: Matías Subat

Pero ¿Por qué pasa esto?

Los líquidos cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían se contraen. Pero, ¿por qué sube por el sorbete?

El líquido, en el recipiente al estar cerrado herméticamente no puede aumentar su volumen hacia los lados. ¿Cuál es la única salida? El sorbete. Sin olvidar que adentro también hay aire y al calentarse ejerce presión sobre el líquido que lo empuja hacia arriba.

Si lo quieres hacer mucho más riguroso, puedes medir previamente la temperatura de cada uno de los líquidos para que cuando éste suba por el pitillo y se detenga, marquen la temperatura. Si lo haces con varios líquidos, vas a tener la escala de medida del termómetro y así, cuando quieras medir un líquido al cual no le conoces su temperatura, tendrás un valor aproximado y el termómetro casero será mucho más funcional.