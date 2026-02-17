No te quedes sin leer: tres libros para entretenerse en el verano

La librería café de Diario RÍO NEGRO selecciona lecturas para grandes, jóvenes y niños.

En esta edición: una novela para recordar la importancia de cumplir lo que nos prometimos; otra sobre las diferentes maneras de afrontar la vida y otra sobre el poder de las palabras.

Para adultos: “Aunque fuese en otra vida” de Alfonso Muñoz

Inglaterra, 2007: Lo que para Polo parecía un verano más estudiando inglés, para Marcos lo es todo. Ambos provienen de mundos opuestos, pero eso no impide que entre ellos nazca una de esas amistades que dejan huella. Tienen diecisiete años y comparten el sueño de escapar, la ilusión ante un futuro que aún pueden cambiar y el miedo a lo que les espera cuando vuelvan a casa.

Madrid, diecisiete años después: Ya no queda rastro de esa amistad, ni de las personas que se prometieron ser. Marcos ahora es periodista, lleva una vida gris y tiene miedo de avanzar. Polo triunfa en el mundo de los negocios, es un inconformista y le aterra quedarse quieto. Cuando una oportunidad laboral consigue que sus caminos vuelvan a cruzarse en Madrid, no tardan en aflorar las dudas, las ilusiones y los miedos que marcaron su juventud.

¿Qué pasó con el futuro que soñaron? ¿Están a tiempo de hacerlo realidad? ¿Se puede recuperar una amistad entre dos personas que ya no se reconocen?

Sobre el autor:

Alfonso Muñoz (Ávila, 1990) es escritor, actor y dramaturgo. “Aunque fuese en otra vida” es su tercera novela, tras debutar con la comedia romántica. También publicó: “Y que nadie sepa nada” (Ed. Versátil, 2023) y “Cuernos, sueños rotos y otros finales felices” (Umbriel, 2024).

Para adolescentes: “Menta granizada” de Agus Cámara

«Menta granizada» es una novela para jóvenes. Foto: Matías Subat

Joaquín es simpático y optimista. Samanta, malhumorada y antipática. Una combinación curiosa cuando se trata de ser amigos.

¿Podrá la perseverancia de Joaquín cambiar la vida de Samanta? Esta es una historia sobre las tristezas y las alegrías de la vida. Sobre la importancia del perdón y la amistad, y las cosas simples que nos hacen valorar el sencillo y complejo hecho de estar vivos.

Una novela de aprendizajes, narrada desde la perspectiva de dos adolescentes en su penúltimo año de secundaria, que atravesando momentos complejos, comprenderán que hay muchas maneras de degustar la vida.

Sobre la autora:

Agus Cámara nació el 10 de agosto de 1996 destinada a amar los libros. Desde los 12 años escribe constantemente todo lo que se le ocurre.

Es profesora de letras modernas y da clases de lengua y literatura en el nivel secundario. Actualmente sus cuatro obras se consiguen en todas las librerías físicas del país y en tiendas online. Su Instagram, @bookspanish, es un canal de contacto directo con lectores y lectoras que le escriben todo el tiempo.

“Siempre intento responder, me gusta estar cerca”, dice.

Para las infancias: “Los pescadores de palabras” de Chiara Sorrentino

Un libro que aborda el poder de las palabras. Foto: Matías Subat

Esta historia comienza con un barco que surca cada noche los cielos del mundo para recoger las palabras que han quedado suspendidas en el aire. A bordo viaja una familia de pescadores. Nadie conoce sus nombres. Más allá de las nubes, donde sólo llegan los que tienen alas, todos los llaman los pescadores de palabras.

Con redes tejidas de estrellas recogen palabras de todo tipo y tamaño, pero hay una, grande y brillante, que no pueden atrapar, aunque es tan bella y luminosa que no pueden renunciar a ella. Es una historia delicada y sugerente sobre el poder de las palabras y el significado profundo de la felicidad.

Sobre la autora:

Chiara Sorrentino es autora y periodista italiana nacida en 1987 en Carpi. Se especializa en literatura infantil y ha publicado numerosos libros ilustrados que abordan temas como la empatía, la imaginación, la autoestima y la creatividad.

Entre sus obras más conocidas se encuentran “El metro de la amabilidad”, “Lola y la nube violeta” y “Los pescadores de palabras”.