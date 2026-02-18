Burbujas que levitan, la nueva experiencia para hacer con los más chicos. Foto: Matías Subat

Si buscás un experimento con pocos materiales, hoy traemos uno sencillo y sorprendente que puede hacer niños y jóvenes. A sumar a todos los que quieran participar porque cuantas más manos, mejor. Hoy cazaremos pompas de jabón antes de que exploten por el aire.

¿Qué necesitamos?

Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:

Vinagre.

Bicarbonato de sodio.

Recipiente con boca grande, preferentemente transparente.

Burbujero.

Paso a paso

Paso 1: Como en cada experimento el primer consejo es tener todos los elementos que necesitamos a mano.

Una vez buscados, arranquemos: en un recipiente, preferentemente transparente, colocamos bicarbonato de sodio.

Asegurate de conseguir un recipiente transparente. Foto: Matías Subat

Paso 2: De a poco, nuestro experimento empieza a tomar forma. Al bicarbonato de sodio le sumamos el vinagre.

De a poco, sumamos vinagre al bicarbonato de sodio. Foto: Matías Subat

Paso 3: Ahora viene una parte muy divertida: ¡Hacer burbujas!

Cuánto más grandes mejor. Ahora descubrirás la razón.

¡Que divertido! Hacer burbujas. Foto: Matías Subat

Paso 4: Ahora a sincronizar: uno de los participantes sopla el burbujero para crear burbujas y el otro deberá ir “cazando” burbujas. El objetivo es que las burbujas entren en el recipiente con bicarbonato de sodio y vinagre.

Este experimento implica un trabajo en equipo. Foto: Matías Subat

Paso 5: ¡Sorpresa! Una vez que “cazamos” las burbujas, quedan suspendidas sobre el vinagre y el bicarbonato de sodio.

¡Que espectáculo!

Las burbujas quedan levitando en el recipiente. Foto: Matías Subat

Pero ¿Por qué pasa esto?

Cuando mezclas vinagre o ácido acético y bicarbonato de sodio, se produce una reacción química que genera dióxido de carbono. El dióxido de carbono es más denso que el aire, por lo que se acumula en el recipiente sin mezclarse inmediatamente con el aire circundante.

Cuando dejas caer burbujas dentro del recipiente, éstas contienen aire, principalmente nitrógeno y oxígeno, que es menos denso que el dióxido de carbono. Como resultado, las burbujas flotan sobre la capa de dióxido de carbono en lugar de caer al fondo creando el efecto de que están suspendidas.

Este fenómeno es similar a lo que ocurre cuando intentas mezclar aceite y agua. Los líquidos no se combinan debido a las diferentes densidades. En este caso, la burbuja no cae porque el aire dentro de ella es menos denso que el dióxido de carbono acumulado en el recipiente.

Fuente: @tati_laprofe