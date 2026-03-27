Una travesía en kayak por el Río Negro para descubrir el único árbol nativo de los valles irrigados

A veces, mientras se rema, el paisaje parece repetirse: agua, costa, álamos, sauces. Pero entre todos esos árboles hay uno que es distinto, uno que estaba ahí mucho antes de que llegaran los canales, las chacras y las ciudades. Bajo esa idea, el Programa de Restauración del Sauce Criollo prepara una nueva travesía en kayak para aprender a reconocer el único árbol nativo de los valles irrigados.

La actividad se realizará mañana y unirá Isla Jordán, en Cipolletti, con Puerto Viejo, en Fernández Oro. El recorrido comenzará a las 10 en la Escuela Municipal de Canotaje y se extenderá hasta las 15, a lo largo de 6,2 kilómetros.

Más que una simple bajada recreativa, la propuesta apunta a generar una instancia de formación técnica en el río. Está dirigida especialmente a estudiantes de la Escuela de Canotaje, que podrán aprender a identificar ejemplares de sauce criollo en la ribera y distinguirlos de las especies exóticas que avanzan sobre el paisaje.

El sauce criollo, cuyo nombre científico es Salix humboldtiana, es el único árbol nativo de los valles irrigados de la región y hoy aparece como una especie vulnerable frente a la expansión de sauces foráneos, que se multiplican con rapidez y tienden a hibridarse con él, poniendo en riesgo su preservación.

A lo largo del trayecto habrá distintas paradas para observar y analizar el estado del bosque en galería que acompaña al río Negro. También se hablará sobre especies introducidas y naturalizadas, bosque espontáneo y bosque nativo, además de la competencia que generan las plantas exóticas por la luz.

En uno de los puntos del recorrido, a la altura del arroyo de la zona rural de María Elvira, se abordará además la contaminación del curso de agua, el fenómeno de eutrofización y la importancia ecológica del bosque ribereño. La propuesta también pondrá el foco en el deterioro del bosque nativo por el cambio en el régimen del río, el impacto de los embalses y las modificaciones que producen las crecidas sobre los sedimentos.

Durante la jornada se identificarán ejemplares jóvenes de sauce criollo en la costa, se explicarán las condiciones que favorecen su reproducción y crecimiento, y también se observarán árboles adultos que todavía logran desarrollarse sin competencia en forma natural.

El recorrido finalizará en Puerto Viejo con una charla grupal, intercambio de opiniones, conclusiones sobre el estado actual de la especie y un refrigerio a cargo de Guardianes del Río.

La iniciativa forma parte del Programa de Restauración del Sauce Criollo, impulsado por el Gobierno de Río Negro a través de la Dirección de Recursos Forestales de Valles Irrigados, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.