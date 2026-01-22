La Baliza celebra la Fiesta del Pescador y la Familia: actividades, música y la tradicional fogata

La Baliza se consolida como espacio de encuentro comunitario con la realización de la Fiesta del Pescador y la Familia. Foto: gentileza.

La Fiesta del Pescador y la Familia tendrá lugar este sábado 24 de enero en la Villa Turística 7 de Marzo, un balneario que en los últimos años se consolidó como uno de los destinos emergentes de la región por su entorno natural, su tranquilidad y su fuerte vínculo con el río y el mar.

Bajo el lema «Fogata por un sueño», el encuentro propone una jornada pensada para compartir en comunidad, disfrutar en familia y reforzar la identidad de un lugar íntimamente ligado a la pesca y a la vida costera.

Las actividades comenzarán a las 18 en el Salón de Usos Múltiples, punto de encuentro para vecinos, pescadores y visitantes.

Durante la tarde se desarrollarán propuestas recreativas abiertas a todas las edades, como un taller recreativo de pintura y juegos deportivos, mientras que por la noche llegará uno de los momentos más esperados del evento: a las 20 se encenderá la tradicional fogata, símbolo de encuentro, celebración y sueños compartidos.

El cierre será a las 21.30, con un show musical en vivo de Jona Vásquez junto a Amistad Chamamecera.

Un escenario natural que gana protagonismo

La Villa Turística 7 de Marzo forma parte del conjunto de balnearios que integran la oferta turística de la región. Ubicada en un punto estratégico, sobre la desembocadura del río Negro, se caracteriza por ofrecer condiciones favorables tanto para la recreación como para el turismo vinculado a la naturaleza.

Se trata de una pequeña localidad compuesta por algunas residencias permanentes, que en los últimos años experimentó un crecimiento sostenido. Actualmente cuenta con servicios de camping, baños públicos y una sala de primeros auxilios, lo que la convierte en una opción cada vez más elegida durante la temporada de verano.

Vecinos y visitantes se reunirán este sábado en La Baliza para compartir una nueva edición de la Fiesta del Pescador. Foto: gentileza.

El acceso se realiza desde Carmen de Patagones, a unos 35 kilómetros, a través de caminos de ripio consolidado que bordean el río Negro hasta su desembocadura. Una vez en el lugar, el paisaje se abre en extensas playas de arena, que durante el verano reciben a cientos de visitantes.

La pesca deportiva es una de las actividades más convocantes de la villa, junto con la práctica de kitesurf, que encuentra allí condiciones naturales favorables.

Además, la presencia del estuario del río Negro genera un escenario privilegiado para la observación de flora y fauna autóctona, propias de un ecosistema de gran valor ambiental. Entre los sectores más elegidos para la pesca se destacan Playa Chica, El Estacionario, La Cantera y la Playa de la Villa, conocida como El Monolito.