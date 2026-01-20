Productos frescos, artesanías y emprendedores: la feria local vuelve a Las Grutas y San Antonio Oeste

Lo mejor de la producción regional se reúne este fin de semana. Foto: gentileza.

Este fin de semana, la Feria de Productores y Artesanos Locales volverá a instalarse en Las Grutas y San Antonio Oeste, con una propuesta que reúne alimentos frescos, artesanías y emprendimientos de la región, impulsando el consumo local y el trabajo de pequeños productores.

La actividad comenzará el viernes 23 de enero en Las Grutas, donde la feria se instalará en la Plaza Ramón Acuña, frente a la Primera Bajada, en un espacio muy concurrido por vecinos y turistas. Allí podrá visitarse en el horario de 8 a 14.

La propuesta continuará el sábado 24 de enero en San Antonio Oeste, trasladándose a El Galpón, ubicado entre las calles Victoria y Güemes, con atención al público de 8 a 16.

Se trata de una misma feria que recorre ambas localidades, ofreciendo una amplia variedad de productos elaborados por productores, artesanos y emprendedores de la región.

Entre las principales características de la feria se destacan:

Productos frescos de origen local

Artesanías y producciones regionales

Emprendimientos de pequeña escala

Contacto directo entre productores y consumidores

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta con la Cámara Agraria de General Conesa y los artesanos y emprendedores de El Galpón.