Hotel, hostel o departamento: cuánto cuesta cada opción para alojarse en Las Grutas este verano

La temporada de verano avanza en Las Grutas con una ocupación sostenida y una amplia variedad de alojamientos disponibles. Hoteles, departamentos y hostel conforman una oferta diversa, con precios que varían según la ubicación, la capacidad y los servicios incluidos, y que permiten cubrir distintos perfiles de turistas.

Hoteles: cuánto cuesta dormir frente al mar

Dentro de la oferta hotelera, los valores cambian de acuerdo al nivel de confort y la cercanía al mar. En los hoteles más sencillos, con habitaciones dobles y servicios básicos como aire acondicionado, wifi y desayuno incluido, las tarifas rondan los 120.000 pesos por noche para dos personas, más impuestos.

Para grupos o familias, las habitaciones triples y cuádruples se ubican entre los 140.000 y 165.000 pesos por noche, siempre con desayuno incluido.

Para quienes buscan ahorrar, la clave es reservar con anticipación. Foto: Luciano Cutrera.

En el segmento de mayor categoría, con habitaciones amplias, vista al mar y servicios adicionales, los precios ascienden de manera considerable. En estos casos, una habitación doble puede costar entre 250.000 y 300.000 pesos por noche, mientras que las suites con vista directa al mar superan los 390.000 pesos por noche.

Departamentos y alquileres temporarios: una opción para familias y grupos

Los departamentos y casas equipadas siguen siendo una de las opciones más buscadas, especialmente por familias o grupos de amigos. En este segmento, un monoambiente para dos personas, equipado con cocina, aire acondicionado, wifi y parrilla, se consigue desde 75.000 pesos por noche.

Para grupos más grandes, los dúplex para cinco o seis personas, con dos habitaciones, patio con parrilla y entrada para auto, alcanzan valores cercanos a los 150.000 pesos por noche, según la ubicación y las fechas.

También se registran departamentos para cuatro personas, bien equipados y cercanos al centro, con tarifas que rondan los 100.000 pesos por noche, mientras que las unidades para dos personas parten desde los 60.000 pesos.

Hostel: la opción más económica para estadías cortas

En el extremo más accesible de la oferta aparecen los hostels, que combinan habitaciones compartidas y privadas. Una cama en dormitorio compartido, con desayuno incluido, tiene un valor cercano a los 57.000 pesos por noche, mientras que una habitación doble con baño privado asciende a unos 93.000 pesos, más impuestos.

Este tipo de alojamiento suele destacarse por los espacios comunes, la cocina compartida y su ubicación céntrica, lo que lo convierte en una alternativa frecuente para estadías cortas.

Los departamentos y hostels se consolidan como alternativa para familias y grupos. Foto: Luciano Cutrera.

En paralelo, también se encuentran opciones con precios similares a las mencionadas, pero con diferencias en la capacidad y los servicios. Por ejemplo, una habitación doble privada ronda los 90.000 pesos, mientras que la misma categoría con aire acondicionado se acerca a los 100.000 pesos por noche.

Para grupos, una sextuple mixta se ofrece alrededor de 35.000 pesos, y una cuádruple mixta cerca de 40.000 pesos, cifra que sube a 45.000 pesos si la habitación cuenta con aire acondicionado.

Con propuestas que van desde hoteles frente al mar hasta departamentos y hostel, Las Grutas mantiene una oferta variada que se ajusta a diferentes presupuestos y formas de viajar. La elección final depende de la ubicación, la cantidad de personas y el tipo de experiencia que cada visitante busca durante su paso por la costa atlántica rionegrina.