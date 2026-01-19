SUSCRIBITE Diario papel
Verano

Hotel, hostel o departamento: cuánto cuesta cada opción para alojarse en Las Grutas este verano

En plena temporada alta, el costo por noche depende de la categoría del alojamiento y de si incluye servicios como desayuno, estacionamiento o piscina.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Cuánto cuesta hospedarse en Las Grutas este verano. Foto: archivo.

Cuánto cuesta hospedarse en Las Grutas este verano. Foto: archivo.

La temporada de verano avanza en Las Grutas con una ocupación sostenida y una amplia variedad de alojamientos disponibles. Hoteles, departamentos y hostel conforman una oferta diversa, con precios que varían según la ubicación, la capacidad y los servicios incluidos, y que permiten cubrir distintos perfiles de turistas.

Hoteles: cuánto cuesta dormir frente al mar

Dentro de la oferta hotelera, los valores cambian de acuerdo al nivel de confort y la cercanía al mar. En los hoteles más sencillos, con habitaciones dobles y servicios básicos como aire acondicionado, wifi y desayuno incluido, las tarifas rondan los 120.000 pesos por noche para dos personas, más impuestos.

Para grupos o familias, las habitaciones triples y cuádruples se ubican entre los 140.000 y 165.000 pesos por noche, siempre con desayuno incluido.

Para quienes buscan ahorrar, la clave es reservar con anticipación. Foto: Luciano Cutrera.

En el segmento de mayor categoría, con habitaciones amplias, vista al mar y servicios adicionales, los precios ascienden de manera considerable. En estos casos, una habitación doble puede costar entre 250.000 y 300.000 pesos por noche, mientras que las suites con vista directa al mar superan los 390.000 pesos por noche.

Departamentos y alquileres temporarios: una opción para familias y grupos

Los departamentos y casas equipadas siguen siendo una de las opciones más buscadas, especialmente por familias o grupos de amigos. En este segmento, un monoambiente para dos personas, equipado con cocina, aire acondicionado, wifi y parrilla, se consigue desde 75.000 pesos por noche.

Para grupos más grandes, los dúplex para cinco o seis personas, con dos habitaciones, patio con parrilla y entrada para auto, alcanzan valores cercanos a los 150.000 pesos por noche, según la ubicación y las fechas.

También se registran departamentos para cuatro personas, bien equipados y cercanos al centro, con tarifas que rondan los 100.000 pesos por noche, mientras que las unidades para dos personas parten desde los 60.000 pesos.

Hostel: la opción más económica para estadías cortas

En el extremo más accesible de la oferta aparecen los hostels, que combinan habitaciones compartidas y privadas. Una cama en dormitorio compartido, con desayuno incluido, tiene un valor cercano a los 57.000 pesos por noche, mientras que una habitación doble con baño privado asciende a unos 93.000 pesos, más impuestos.

Este tipo de alojamiento suele destacarse por los espacios comunes, la cocina compartida y su ubicación céntrica, lo que lo convierte en una alternativa frecuente para estadías cortas.

Los departamentos y hostels se consolidan como alternativa para familias y grupos. Foto: Luciano Cutrera.

En paralelo, también se encuentran opciones con precios similares a las mencionadas, pero con diferencias en la capacidad y los servicios. Por ejemplo, una habitación doble privada ronda los 90.000 pesos, mientras que la misma categoría con aire acondicionado se acerca a los 100.000 pesos por noche.

Para grupos, una sextuple mixta se ofrece alrededor de 35.000 pesos, y una cuádruple mixta cerca de 40.000 pesos, cifra que sube a 45.000 pesos si la habitación cuenta con aire acondicionado.

Con propuestas que van desde hoteles frente al mar hasta departamentos y hostel, Las Grutas mantiene una oferta variada que se ajusta a diferentes presupuestos y formas de viajar. La elección final depende de la ubicación, la cantidad de personas y el tipo de experiencia que cada visitante busca durante su paso por la costa atlántica rionegrina.


Temas

Las Grutas

Río Negro

Verano 2026

La temporada de verano avanza en Las Grutas con una ocupación sostenida y una amplia variedad de alojamientos disponibles. Hoteles, departamentos y hostel conforman una oferta diversa, con precios que varían según la ubicación, la capacidad y los servicios incluidos, y que permiten cubrir distintos perfiles de turistas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios