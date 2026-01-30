Las Grutas celebra sus 66 años con festejos en la playa y un verano activo, marcado por el turismo de fin de semana

Las Grutas transita días de festejo en plena temporada de verano, con actividades en la playa, caminatas por la costa y espectáculos abiertos a la comunidad por su 66° aniversario. El cronograma coincide con un verano activo, que muestra buenos niveles de ocupación y una fuerte presencia de visitantes los fines de semana, según destacó el presidente de la Agencia de Turismo de San Antonio, Rodolfo Hidalgo.

El titular del organismo señaló que la primera quincena de enero cerró con un 77% de ocupación, y que actualmente se trabaja en el cierre de los datos correspondientes a la segunda quincena y al balance general del mes. «Viene siendo un verano positivo, con mucho turismo de fin de semana. De lunes a jueves baja un poco la ocupación, pero vuelve a crecer los fines de semana», explicó a Diario RÍO NEGRO.

El presidente de la Agencia de Turismo de San Antonio, Rodolfo Hidalgo. Foto: Marcelo Ochoa.

En ese sentido, Hidalgo detalló que las estadías promedio son de dos a tres días, una característica que se repite en la temporada actual y que está vinculada a escapadas cortas, principalmente de visitantes de cercanía.

Las actividades por el aniversario comenzaron el jueves con la tradicional caminata nocturna por la costa, una de las propuestas más esperadas del cronograma. La convocatoria fue a las 22 en la 3ª Bajada, desde donde los participantes partieron con linternas rumbo a Piedras Coloradas, recorriendo el litoral.

El aniversario convoca a residentes y visitantes en distintos puntos. Foto: Marcelo Ochoa.

Cómo será la jornada central de los festejos por el aniversario

Según explicó Hidalgo, este viernes 30 se desarrollará el grueso de los festejos, con propuestas desde la mañana y durante toda la jornada. «A partir de las 10, la playa será escenario del circuito interno de newcom y tejo, correspondiente a la segunda fecha», agregó.

Además, desde las 13 habrá actividades deportivas y recreativas, mientras que a las 17.30 se realizará la Fiesta de la Espuma.

La jornada continuará a las 19, con la presentación musical de Cumbia Rocha, también en la playa, como antesala del festejo central.

Las actividades deportivas y recreativas formarán parte del cronograma aniversario en la costa. Foto: Marcelo Ochoa.

Hidalgo detalló además que, por la noche, las actividades se trasladarán a la explanada del Casino y la 3ª Bajada, donde se desarrollará el festejo oficial del aniversario. A partir de las 20 abrirá el paseo de artesanos y emprendedores, y a las 20.30 se realizará el tradicional canto del feliz cumpleaños y el corte de torta por los 66 años de Las Grutas.

Para seguir con la celebración, desde las 21, el escenario principal, montado en la 3ª Bajada, recibirá a distintos artistas locales y regionales, con una grilla de espectáculos que se extenderá durante la noche.

La villa balnearia vive un nuevo aniversario. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre festejos y descanso: la experiencia de los turistas en Las Grutas

Además de las actividades organizadas por el aniversario, la celebración también se refleja en las opiniones de quienes eligieron Las Grutas para descansar y disfrutar del verano. Turistas de distintos puntos del país destacaron el clima, las playas y una estadía que, aseguran, cumple con las expectativas.

Celia, Isabella y Facundo. Foto: Marcelo Ochoa.

Facundo, Celia e Isabella, llegados desde Cinco Saltos, contaron que eligieron Las Grutas para pasar unos días de descanso. «Nos quedamos una semana, Las Grutas nos parece hermoso», señaló Facundo, quien además agregó: «Mi hija viene de Córdoba y le encantó. Los precios están iguales e incluso algunas cosas más baratas. Volveríamos».

Romina y Nicolás, de Centenario, visitaron por primera vez Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

Desde Centenario, Romina y Nicolás relataron su primera experiencia en el balneario. «Vinimos por cuatro días y por ahora la verdad que hermoso. La playa está muy linda, hay lugar para moverse tranquilo. Es la primera vez que vinimos y nos encantó», expresaron.

Darío y Paola, de El Calafate, realizaron una parada en Las Grutas y valoraron la limpieza y el entorno natural. Foto: Marcelo Ochoa.

En tanto, Darío y Paola, que viajaron desde El Calafate y realizaron una parada en la ciudad, destacaron la tranquilidad del destino. «Es la segunda vez que venimos. Es muy lindo, muy tranquilo, las playas están limpias. Nos quedamos tres días porque venimos de La Plata. Los precios nos parecen bien en comparación con otros lugares, viajamos en familia», afirmaron.

Las Grutas: un destino para disfrutar todo el año

En el cierre, Hidalgo invitó a vecinos y turistas a seguir eligiendo la región durante todo el año. «Los esperamos para que vengan a conocer Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este. Son tres lugares hermosos», expresó, y destacó además propuestas como el avistaje de fauna marina, buceo, cava submarina, trekking y salinas, que amplían la oferta turística más allá del verano.