Lava efervescente: ciencia en acción para despertar la curiosidad de los chicos
Una actividad para hacer durante el verano y para aprender jugando.
A poner manos a la obra que ésta semana llega una nueva aventura para aprender mientras jugamos.
En ésta sección ya creamos «Fantasmas eléctricos», ¡Monstruos espumosos!, vimos cómo es posible sumergir la mano en agua y que no se moje, y también cómo un simple elemento puede hacer flotar un huevo.
En ésta edición crearemos, de manera sencilla, un volcán casero. Con solo agua, aceite, colorante y una pastilla efervescente tendremos un efecto visual hipnótico con burbujas de color que suben y bajan.
¿Qué necesitamos para hacer nuestra lava efervescente?
Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:
- Recipiente transparente, preferentemente de vidrio
- Pastilla o polvo efervescente
- Colorante blanco
- Agua
- Aceite de bebé
Paso a paso para hacer nuestra lava efervescente
Paso 1: Lo primero que haremos es agregar agua en un recipiente transparente.
Si es de vidrio, mejor.
Paso 2: Después le sumamos algunas gotas de colorante y lo mezclamos.
Puede ser del color que quieras o tengas en casa. Nosotros elegimos rojo para que simule ser la lava.
Paso 3: Ahora vamos a añadir el aceite de bebé, de tal manera que quede una capa gruesa.
Vamos a observar que las capas quedan separadas. ¡Cuidado! No las mezcles están bien así separadas.
Paso 4: Ahora agregamos la pastilla o el polvo efervescente. Paciencia, que una vez que llegue al suelo, comienza el show.
Paso 5: Ahora sí, nuestra lava ya está en acción.
¡Sube y baja sin parar! Ya tenemos un efecto visual hipnótico digno de disfrutar.
Pero ¿Por qué pasa esto?
El agua y el aceite no se mezclan y como el aceite es menos denso que el agua, queda flotando. El colorante rojo es soluble en el agua, por eso tiñe la parte de abajo. Y cuando agregamos el efervescente empieza a liberar burbujas de dióxido de carbono, a reaccionar con el agua.
Éstas burbujas arrastran gotitas rojas de agua hacia arriba, atraviesan el aceite y al llegar a la superficie, el gas se libera y las gotitas caen de nuevo. Y así vemos este efecto visual tan atrapante.
Fuente: @tati_laprofe
Comentarios