Un planazo de verano: sumergirse en estas historias atrapantes, sugerencias de Lecton

"los Vencejos" uno de las sugerencias de Lecton para leer en verano. Foto: Matías Subat

Llegaron las recomendaciones de Lecton. La librería café de Diario RÍO NEGRO piensa en los adultos, adolescente y más chicos de la familia.

Tres sugerencias para regalar, compartir, leer en solitario o entre varios. Estos libros aseguran una tarde diferente: nuevas lecturas, nuevas narraciones.

Para adultos: «Los vencejos» de Fernando Aramburu

Toni es un profesor de instituto enfadado con el mundo y decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta entonces, cada noche redactará, en el piso que comparte con su perra Pepa, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa.

Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, sus padres, un hermano al que no soporta, su ex mujer Amalia, de la que no logra desconectarse, y su problemático hijo Nikita; pero también su cáustico amigo Patachula. Y una inesperada Águeda. Y, en la sucesión de episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Toni, hombre desorientado empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una inolvidable lección de vida.

Sobre el autor:

Fernando Aramburu nació en San Sebastián en 1959 y es un destacado escritor, poeta y ensayista español, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Desde 1985 reside en Alemania, donde trabajó como profesor hasta dedicarse de lleno a la literatura en 2009. Es aclamado mundialmente por la novela “Patria” (2016), que aborda las secuelas del terrorismo en el País Vasco, consolidándolo como uno de los narradores contemporáneos más importantes.

Su primera novela con la que se dio a conocer “Fuegos con limón” fue galardonada en 1997 con el Premio Ramón Gómez de la Serna. En cuanto a sus libros de poesía “Los peces de la amargura”, le valió de reconocimiento por parte de la crítica, llegando a ser galardonado con el Premio Dulce Chacón de Narrativa Breve.

Es considerado uno de los narradores más destacados de su generación.

Para adolescentes: «Tres mareas para resistir» de Kristina Moninger

Un libro ideal para regalar a los jóvenes de la familia. Foto: Matías Subat

Cinco amigas. Cuatro historias de amor. Una enorme culpa.

El hermano de tu mejor amiga es una red flag segura, y Odina lo sabe mejor que nadie. Pero Noah, el atractivo hermano pequeño de Avery, y Odina inician una apasionada aventura. A pesar de que la vida de Odina se está desmoronando, con facturas que se acumulan ¿será capaz de confiar en una nueva relación? Se había prometido a sí misma no volver a dejarse arrastrar por la corriente del amor, pero descubre que algunas mareas no pueden resistirse.

Sobre la autora:

Kristina Moninger nació en 1985 en Würzburg, Alemania. Compagina su trabajo como traductora de inglés y alemán con su carrera como escritora. Ha participado en varias antologías y ha publicado un total de trece libros, entre los que se encuentra su tetralogía Breaking Waves.

Actualmente ha logrado la traducción de su saga romántica con toque policíaco ‘Breaking Waves’ (Inlov) al español.

La serie sigue la vida de cinco amigas que se enfrentan con varias adversidades pero que las ata un misterio por resolver: la desaparición de una de ellas, Josie.

Para infancias: «Elmer ¡ha vuelto!» de David Mckee

Un cuento que transmite valores importantes para las infancias. Foto: Matías Subat

Una nueva aventura del elefante multicolor Elmer, el más famoso.

¡Faltan dos días para el “Día de Elmer”! Todos los elefantes se pintan de colores brillantes pero Elmer no.

Los botes de pintura están listos y los elefantes piensan en cómo decorar sus trompas, sus orejas y sus patas. Pero Elmer no tiene que pensar. Siempre se pinta de color gris, es el único elefante gris del “Día de Elmer”. Y por eso, Elmer se aburre.

¡Hasta que se le ocurre una ideal genial para animar la manada!

Este cuento es ideal para transmitir a los niños valores positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la celebración de las diferencias.

Sobre el autor:

David McKee nació en Davon, Inglaterra, el 2 de enero de 1935 y falleció el 7 de abril de 2022 en Francia. Fue un aclamado escritor e ilustrador británico de literatura infantil, mundialmente reconocido por crear a Elmer el elefante multicolor.

Estudió en el Plymouth College of Art y trabajó como caricaturista antes de lanzar su carrera con “La historia del tucán” (1964). Sus libros, traducidos a más de 60 idiomas, destacan por su estilo colorista y mensajes sobre la diversidad, la aceptación y la tolerancia.