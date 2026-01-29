Postre saludable y fácil: chocolatin de cacao con cerezas frescas, ideal para dietas keto

Si buscás un postre que sea fácil de preparar, delicioso y que no rompa la dieta, este chocolatin con cerezas puede convertirse en tu nuevo favorito. La receta es simple, requiere pocos ingredientes y solo 10 minutos de preparación antes de llevarla al freezer.

Ingredientes

4 cucharadas de aceite de coco (preferentemente virgen o prensado en frío)

3 cucharadas de cacao puro molido, no alcalino y orgánico

5 cerezas frescas

Preparación paso a paso

Preparar las cerezas

Quitar los cabitos y lavar las cerezas.

Cortarlas en trocitos irregulares y descartar los carozos.

Reservar.

Medir los ingredientes secos

Usar una cuchara medidora (15 ml) para el aceite de coco y el cacao.

Mezclar el chocolate

Derretir el aceite de coco a baño María o en microondas si está sólido.

Agregar el cacao y mezclar bien, ayudándose con una espátula para deshacer los grumitos.

Incorporar las cerezas

Mezclar los trocitos de cereza con la preparación de cacao.

Volcar la mezcla en moldes de silicona para chocolates, apoyados sobre una tabla para estabilidad.

Dar unos golpecitos para eliminar burbujas de aire.

Congelar

Llevar al freezer por aproximadamente 30 minutos hasta que esté firme.

Servir y conservar

Desmoldar y disfrutar.

Lo que sobre, guardar en un frasco de vidrio en el freezer; se descongela rápido cuando se quiera consumir.