ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, un clásico casero para los amantes del cacao

Una receta simple y rendidora que combina dulce de leche y doble ganache de chocolate, ideal para acompañar el café o la merienda.

Redacción

Por Redacción

Receta paso a paso de cuadrados de dulce de leche y chocolate. Imagen generada con IA.

Receta paso a paso de cuadrados de dulce de leche y chocolate. Imagen generada con IA.

El dulce de leche y el chocolate forman una de las combinaciones más elegidas en la pastelería argentina. En esta receta, esos sabores se potencian en unos cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, ideales para acompañar el café de la tarde, una merienda especial o como postre después de la cena.

Con una base suave y mantecosa, un relleno generoso de dulce de leche y dos capas de ganache —una de chocolate amargo y otra de chocolate blanco—, esta preparación se destaca por su textura equilibrada y su intensidad de sabor. Además, no requiere técnicas complejas y se puede resolver en pocos pasos.

Ingredientes

Masa

  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de azúcar
  • 1 yema
  • 1 huevo
  • 200 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Relleno

  • Dulce de leche, cantidad necesaria

Ganache de chocolate amargo

  • 250 g de chocolate amargo
  • 250 ml de crema de leche

Ganache de chocolate blanco

  • 100 g de chocolate blanco
  • 100 ml de crema de leche
  • 50 g de manteca

Paso a paso

Masa

  • En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.
  • Incorporar la yema, el huevo y la esencia de vainilla, y continuar batiendo hasta obtener una mezcla más clara.
  • Agregar la harina con movimientos envolventes hasta integrar.
  • Cubrir y llevar a la heladera durante 30 minutos.

Cocción

  • Precalentar el horno a 180 °C.
  • Estirar la masa hasta un espesor aproximado de 5 milímetros y colocarla en un molde rectangular.
  • Cocinar durante 20 minutos, hasta que esté levemente dorada.
  • Retirar y dejar enfriar por completo antes del armado.

Ganache de chocolate amargo

  • Calentar la crema hasta el primer hervor.
  • Volcar sobre el chocolate picado y dejar reposar unos minutos.
  • Mezclar hasta lograr una crema homogénea.

Ganache de chocolate blanco

  • Calentar la crema hasta el primer hervor.
  • Verter sobre el chocolate blanco y dejar reposar.
  • Agregar la manteca y mezclar hasta integrar.

Armado

  • Con la base fría, esparcir una capa pareja de dulce de leche.
  • Volcar el ganache de chocolate amargo aún tibio.
  • Distribuir el ganache de chocolate blanco por encima, formando líneas o dibujos a gusto.

Temas

chocolate

Gastronomía

Receta fácil

Yo Como

El dulce de leche y el chocolate forman una de las combinaciones más elegidas en la pastelería argentina. En esta receta, esos sabores se potencian en unos cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, ideales para acompañar el café de la tarde, una merienda especial o como postre después de la cena.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios