Cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, un clásico casero para los amantes del cacao

El dulce de leche y el chocolate forman una de las combinaciones más elegidas en la pastelería argentina. En esta receta, esos sabores se potencian en unos cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, ideales para acompañar el café de la tarde, una merienda especial o como postre después de la cena.

Con una base suave y mantecosa, un relleno generoso de dulce de leche y dos capas de ganache —una de chocolate amargo y otra de chocolate blanco—, esta preparación se destaca por su textura equilibrada y su intensidad de sabor. Además, no requiere técnicas complejas y se puede resolver en pocos pasos.

Ingredientes

Masa

100 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar

1 yema

1 huevo

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Relleno

Dulce de leche, cantidad necesaria

Ganache de chocolate amargo

250 g de chocolate amargo

250 ml de crema de leche

Ganache de chocolate blanco

100 g de chocolate blanco

100 ml de crema de leche

50 g de manteca

Paso a paso

Masa

En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.

Incorporar la yema, el huevo y la esencia de vainilla, y continuar batiendo hasta obtener una mezcla más clara.

Agregar la harina con movimientos envolventes hasta integrar.

Cubrir y llevar a la heladera durante 30 minutos.

Cocción

Precalentar el horno a 180 °C.

Estirar la masa hasta un espesor aproximado de 5 milímetros y colocarla en un molde rectangular.

Cocinar durante 20 minutos, hasta que esté levemente dorada.

Retirar y dejar enfriar por completo antes del armado.

Ganache de chocolate amargo

Calentar la crema hasta el primer hervor.

Volcar sobre el chocolate picado y dejar reposar unos minutos.

Mezclar hasta lograr una crema homogénea.

Ganache de chocolate blanco

Calentar la crema hasta el primer hervor.

Verter sobre el chocolate blanco y dejar reposar.

Agregar la manteca y mezclar hasta integrar.

Armado