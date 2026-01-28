Cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, un clásico casero para los amantes del cacao
Una receta simple y rendidora que combina dulce de leche y doble ganache de chocolate, ideal para acompañar el café o la merienda.
El dulce de leche y el chocolate forman una de las combinaciones más elegidas en la pastelería argentina. En esta receta, esos sabores se potencian en unos cuadrados de dulce de leche y doble chocolate, ideales para acompañar el café de la tarde, una merienda especial o como postre después de la cena.
Con una base suave y mantecosa, un relleno generoso de dulce de leche y dos capas de ganache —una de chocolate amargo y otra de chocolate blanco—, esta preparación se destaca por su textura equilibrada y su intensidad de sabor. Además, no requiere técnicas complejas y se puede resolver en pocos pasos.
Ingredientes
Masa
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 1 yema
- 1 huevo
- 200 g de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Relleno
- Dulce de leche, cantidad necesaria
Ganache de chocolate amargo
- 250 g de chocolate amargo
- 250 ml de crema de leche
Ganache de chocolate blanco
- 100 g de chocolate blanco
- 100 ml de crema de leche
- 50 g de manteca
Paso a paso
Masa
- En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.
- Incorporar la yema, el huevo y la esencia de vainilla, y continuar batiendo hasta obtener una mezcla más clara.
- Agregar la harina con movimientos envolventes hasta integrar.
- Cubrir y llevar a la heladera durante 30 minutos.
Cocción
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Estirar la masa hasta un espesor aproximado de 5 milímetros y colocarla en un molde rectangular.
- Cocinar durante 20 minutos, hasta que esté levemente dorada.
- Retirar y dejar enfriar por completo antes del armado.
Ganache de chocolate amargo
- Calentar la crema hasta el primer hervor.
- Volcar sobre el chocolate picado y dejar reposar unos minutos.
- Mezclar hasta lograr una crema homogénea.
Ganache de chocolate blanco
- Calentar la crema hasta el primer hervor.
- Verter sobre el chocolate blanco y dejar reposar.
- Agregar la manteca y mezclar hasta integrar.
Armado
- Con la base fría, esparcir una capa pareja de dulce de leche.
- Volcar el ganache de chocolate amargo aún tibio.
- Distribuir el ganache de chocolate blanco por encima, formando líneas o dibujos a gusto.
