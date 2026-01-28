Cómo hacer una torta de yogurt con pera o manzana: esponjosa, rápida y perfecta para la merienda

La torta de yogurt con fruta que se hace rápido y siempre sale bien. Imagen generada con IA.

Con ingredientes simples, de los que casi siempre hay en casa, esta torta de yogurt con frutas frescas se convierte en una opción ideal para acompañar el mate, el té o el café. Es esponjosa, rendidora y se prepara en pocos pasos, sin técnicas complicadas ni largos tiempos de cocina.

La propuesta admite variantes: puede hacerse con pera o con manzana, y también permite reemplazar la leche por yogurt, una alternativa casera que suma humedad y suavidad a la preparación.

Pensada para 8 a 10 porciones, esta torta se destaca por su bajo costo y por aprovechar productos cotidianos como harina leudante, yogurt y fruta de estación. El resultado es un bizcochuelo húmedo, liviano y con el dulzor justo.

Ingredientes

1 ½ taza de harina leudante

½ taza de yogurt (casero o comprado)

½ taza de azúcar

1 huevo

1 o 2 peras o manzanas

1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón

Yogurt, cantidad necesaria (puede usarse leche)

Paso a paso

Lavar bien las peras o manzanas, pelarlas y cortarlas en gajos gruesos. Se pueden rociar con unas gotas de limón para evitar que se oxiden.

En un bol, mezclar el yogurt, el azúcar, el huevo y la esencia o ralladura hasta integrar.

Incorporar la harina de a poco, intercalando con leche o yogurt, hasta lograr una preparación fluida.

Enmantecar o aceitar un molde (ideal de 20 cm). Volcar la mitad de la mezcla, distribuir la fruta y cubrir con el resto de la preparación.

Llevar a horno precalentado a 170°–180° durante 35 a 40 minutos. Comprobar la cocción con un palillo.

Dejar enfriar, desmoldar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable.

Ya sea con pera o con manzana, la torta mantiene su textura esponjosa y un sabor equilibrado que la convierte en un clásico infalible para la mesa dulce. Una receta simple, rápida y económica, ideal para resolver la merienda sin complicaciones.