Verano 2026: Lecturas bajo el sol, recomendaciones para grandes, jóvenes y chicos

Las vacaciones son un momento para hacer lo que durante el año quedó postergado. La lectura, muchas veces, es una de esas actividades. Por eso, Lecton, la librería café de Diario RÍO NEGRO, trae sugerencias para ponerse al día. Consejos para que lea toda la familia.

Para adultos: «Las piadosas» de Federico Andahazi

“Las piadosas” de Federico Andahazi. Foto: Matías Subat

Es una novela gótica moderna que entrelaza la historia real de los veranos de las familias Lord Byron y los Shelley en Villa Diodati (1816) con una trama de misterio, erotismo y horror.

La obra está centrada en el Dr. Polidori y el secreto de las hermanas Legrand, tres mujeres, dos famosas por su belleza y una tercera, Annette, monstruosa y oculta.

Esta novela se basa en mitos vampíricos y de terror, ideal para entregarse a una lectura de verano.

Sobre el autor:

Federico Andahazi nació en Buenos Aires en 1963. Se graduó en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. En 1997 publicó la novela “El anatomista”, con la que ganó el primer premio de la Fundación Fortabat y de la que se tradujo a más de cincuenta idiomas.

Desde entonces publicó más de quince títulos entre novelas, cuentos y ensayos. En 2006 ganó el Premio Planeta de Novela con “El conquistador”.

Sus novelas “El anatomista” y “Errante en la sombra” fueron llevadas al teatro. En octubre de 2011 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También ha publicado las novelas “Las huellas del mal”, “Psicódromo” y “Mares de furia”.

Para adolescentes: «El Tiempo que tuvimos» de Cherry Chic

“El Tiempo que tuvimos” de Cherry Chic es la sugerencia de Lecton para adolescentes. Foto: Matías Subat

Esta novela narra la evolución del amor entre Liam O’Callaghan y Grace Fitzgerald, mejores amigos desde la infancia y que están unidos por una promesa: la de reunirse cada dos años para firmar un contrato que los señala como mejores amigos y enterrarlo de nuevo dentro de una cajita bajo el Árbol de las Hadas.

Este libro explora la relación de amistad a lo largo del tiempo, sus separaciones, reencuentros y las dificultades de la vida adulta, incluyendo temas como los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), la ansiedad y las expectativas familiares. Todo ello contado de una manera particular, desde sus las perspectivas. “El tiempo que tuvimos” muestra un amor que lucha por sobrevivir a pesar de todo.

Sobre la autora:

De nombre real Lorena, Cherry Chic es el seudónimo elegido por la autora para firmar sus novelas de tinte romántico. Nació en mayo de 1987 y cuenta que el sueño por escribir una novela empezó cuando sus padres le compraron una Olivetti.

En noviembre de 2016 autopublicó “Mi canción más bonita”. A partir de entonces ha publicado otras novelas románticas como “Mantendré las luces encendidas para ti” y “El sur lo encontré en tus ojos”, además de series como “Sin Mar” o “Valientes”.

Para infancias: «Muy bien, Osito» de Martin Waddell y Barbara Firth

«Muy bien, Osito» de Martin Waddell y Barbara Firth recomendación para los mas chicos. Foto: Matías Subat

Esta historia está dedicada a las infancias y cuenta las aventuras diarias de un Oso Pequeño que explora el bosque mientras un cariñoso Oso Grande lo cuida y lo protege.

En estas páginas se enfatiza en la ternura, la autonomía y la seguridad. La presencia de Oso Grande, que esta siempre cerca para ayudar en sus descubrimientos y miedos, le da confianza a Oso Pequeño.

La historia permite explorar vínculos afectivos y de confianza.

Sobre los autores:

Martin Waddell es un escritor de libros para niños de Belfast, Irlanda del Norte. También escribe bajo el seudónimo de Catherine Sefton para niños mayores, principalmente cuentos de fantasmas y novela de misterio. Por su “contribución duradera” como escritor infantil, Waddell recibió la Medalla Hans Christian Andersen en 2004.

Barbara Firth nació en Cheshire el 20 de septiembre de 1928. Trabajó durante 15 años para Vogue como directora de producción de libros sobre crochet, tejido y confección. Pero sobre todo, fue una gran ilustradora británica de libros infantiles, conocida por su trabajo en los libros “¿No duermes, Osito?”, “Duerme bien, Osito” , “Muy bien, Osito” y “Tú y yo, Osito” del autor Martin Waddell. Ganó la medalla Kate Greenaway en 1988 otorgada por la entonces Asociación de Bibliotecas (ahora CILIP) en la categoría “iluminación distinguida en un libro para niños”, por su trabajo en “¿No duermes, Osito?”.