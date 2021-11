Veredas de Neuquén

Transitando la ciudad de Neuquén pude advertir, no solo la marcada falta de estética que tienen los macetones de cemento de color gris que rodean los negocios, colocados por el área de Medio Ambiente de la Municipalidad a cargo del Señor Fabián Heuberger, sino que las plantas colocadas dentro de los mismos están en su mayoría secas por falta de riego. De allí que concurrí al área de Espacios Verdes, en calles Richeri y Bahía Blanca, donde me informaron que el titular estaba de licencia.

Atendida por su secretaria, me dijo que no era función regar las plantas, que la misma estaba a cargo de los comerciantes por un convenio de celebraron con el área de comercio municipal. Concurrí a Comercio, se me informó que era función de la Subsecretaría de Movilidad y Atención Ciudadana, a cargo del señor Santiago Morán, por lo que comunicada por teléfono me dicen que el área a cargo es Espacios Verdes.

Atento al “peloteo” institucional expuesta como ciudadana, concurrí a la Defensoría del Pueblo de esta ciudad, radiqué Actuación nº 6350/21, a fin que el Doctor Riva solicite a la Municipalidad le informe qué organismo municipal se hará cargo de dicho riego, pues me niego a pensar que el objetivo será que las mismas se sequen para volver a comprar con el erario público, y así reproducir el ciclo.

Por lo que sugiero que se coloquen plantas como cactus o suculentas, que requieren menos riego. Que el municipio no se apropie del espacio público; cada vez nos va dejando menos lugar a los transeúntes; que los ciudadanos seamos consultados respecto al uso del mismo y no creo que Neuquén necesite como prioridad esos horribles macetones.

Alicia Martínez

DNI 14.712.012



ZAPALA