Vettel tendría una interesante oferta para sumarse al WEC. Gentileza.

Sebastian Vettel todavía no definió su futuro cuando salga de Ferrari y aunque negocia con Aston Martin para seguir en Fórmula 1, ya tiene otras sugerencias, por caso una muy interesante para participar en el Mundial de Resistencia (WEC).

¿Aston Martin, Red Bull u otra cosa ? Lo que le depara el futuro a Vettel a partir de 2021 es incierto. Pero tiene otras ofertas el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Al millonario estadounidense James Glickenhaus le gustaría contar con Vettel para su programa para participar del Mundial de Resistencia, donde se presentará en el próximo certamen con un importante equipo.

El equipo Glickenhaus es, junto con Toyota y ByKolles, uno de los tres equipos que confirmaron que participarna en la nueva categoría de hiperautos en el Mundial de Resistencia.

Su presidente fue un entusiasta de Ferrari desde la década de los 60 y amigo del ex presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, pero no de la Fórmula 1.

“No estoy tan interesado en la Fórmula 1. El comienzo está bien, el final está bien, pero solo hay una procesión de por medio ”, aseguró Glickenhaus.

Tampoco le gusta cuando la gente vive en su “burbuja de champán” en las pruebas y que los Grandes Premios se lleven a cabo en países con “una dictadura extraña”.

A Vettel no le interesan las redes sociales y parece un piloto de otra época, algo que Glickenhaus adora.Aseguró que “es más un chico de la vieja escuela y eso me gusta”.

El estadounidense recuerda los viejos tiempos cuando los pilotos participaban en otras pruebas fuera de la F1, como lo hizo Fernando Alonso en los últimos años.

Vettel dejará Ferrari cuando termine el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Gentileza.

“Si Vettel quisiera probarlo y conducir para mí, me encantaría tenerlo. No puedo pagarle tanto como Ferrari, eso sí. No se nada acerca del trabajo interno de Ferrari, pero como observador seé que tienen un largo historial de malas relaciones con los pilotos. Eso se remonta a cuando Enzo todavía estaba vivo”, expresó Glickenhaus.

“Con Vettel, Ferrari parece continuar con la tradición del mal trato, y no creo que eso sea algo bueno. Si alguna vez quiere venir con nosotros y manejar en Le Mans, entonces tenemos un asiento libre2, comentó.