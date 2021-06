Viajar por el mundo: ¿Cuáles son las restricciones en cada país?

La pandemia cerró la puerta de los países del mundo y, a más de un año, solo unos pocos abrieron sus fronteras completamente. El resto, continúa imponiendo restricciones para el ingreso de extranjeros. Se trata de medidas sanitarias que buscan evitar la propagación del covid y que afectan las posibilidades de los turistas que esperan ansiosos la hora de volver a subir a un avión para conocer y disfrutar lugares.

En el mundo hay 6 países con fronteras abiertas, o sea que no ponen restricciones, ni requisitos para la mayoría de los viajeros en este momento. 108 países tienen sus fronteras abiertas con restricciones, como es el caso de Argentina, o sea que están abiertas a aquellos viajeros que faciliten el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de covid y/o se sometan a una cuarentena a su llegada. Y 106 países tienen cerradas sus fronteras, solo pueden entrar los ciudadanos, los residentes que regresan a casa o las personas en otras circunstancias especiales.

A la hora de reservar un viaje, desde KAYAK recomiendan mantenerse informado de las políticas sanitarias vigentes en cada destino. Por eso, habilitaron un metabuscador de viajes online, una herramienta que se recomienda consultar, a la hora de planificar un viaje en esta “nueva normalidad”, ya que mantiene actualizados los requisitos para entrar a cada país.

Mapa de restricciones de viajes de Kayak. Última actualización: martes 22 de junio de 2021

Con Chile la frontera esta cerrada, la mayoría de viajeros procedentes desde Argentina no tendrá permiso para entrar. Estas restricciones de viaje no se aplican a los ciudadanos chilenos y los residentes en Chile, pero no podrán salir de Chile sin motivo extraordinario justificado. En cambio en Brasil, los viajeros de Argentina tienen que presentar el resultado negativo de una prueba de covid negativo o guardar cuarentena si quieren entrar.

Para ir a Uruguay las fronteras están cerradas. Sólo se puede entrar en caso de ser residentes, y también admite excepciones, entre las que se encuentran la reunificación familiar, razones humanitarias, laborales, económicas, empresariales o judiciales, para lo cual se deberá tramitar un permiso excepcional de ingreso. Hay países de Latinoamérica como Costa Rica, México, República Dominicana que están abiertos y a los que se puede entrar sin restricciones.

Alguien procedente de Argentina tendrá su ingreso prohibido en la mayor parte del continente europeo, y tendrá ingreso con restricciones en el resto. Sólo podrá entrar libremente en Albania. La mayoría de viajeros no tendrá permiso para entrar en Reino Unido, ni a Italia, Francia, tampoco en Japón, o India.

Costa Rica tiene sus fronteras abiertas.

Las fronteras con España están cerradas, pero puede haber modificaciones en los próximos días. Existe un listado de motivos impostergables que no se ven afectadas por esta resolución (residentes habituales, profesionales de la salud, personal diplomático, entre otros). Sí podrán entrar a Estados Unidos, pero deben presentar el resultado negativo de una prueba de covid negativo y/o guardar cuarentena.

Es importante destacar que se encuentra desaconsejado viajar por motivos no esenciales en la coyuntura actual, en caso de deber hacerlo es recomendable que los argentinos con necesidad de viajar consulten de manera frecuente los siguientes sitios: Las Embajadas y Consulados en Argentina del lugar al que pretenden ir para evitar inconvenientes en la planificación de los viajes, así como también es recomendable visitar el sitio web de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). En el caso de necesitar viajar a Europa es recomendable visitar el sitio web en español de la Unión Europea Reopen Europa.En caso de estar en el exterior, a través de las Representaciones Consulares Argentinas podrá consultar la disponibilidad de laboratorios en los países de destino que realizan exámenes PCR.

Viaje de vuelta: Los viajeros que regresen deben presentar el resultado negativo de una prueba RT-PCR (NAAT) realizada 72 horas antes de salir a Argentina. Deben aislarse, someterse a una prueba al llegar y a otra prueba a los 7 días (y cubrir con los gastos). Deberán guardar cuarentena 10 días.

En el caso de Argentina, como se dijo, el país tiene las fronteras abiertas con restricciones y la región está cerrada al turismo extranjero. Es por eso, que este fin de semana, en el Ente Patagonia, se congregaron los responsables de las carteras turísticas de los distritos sureños con la mira puesta en reactivar el turismo internacional, para lo cual buscarán una reunión con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Es clave para las localidades turísticas la llegada de extranjeros, principalmente de brasileños. Por caso, en Bariloche, cuya economía depende en un 60% del turismo, en julio suele recibir más de 35.000 brasileños a esquiar.