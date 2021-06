De Neuquén a Chile en bicicleta, a puro pedal y disfrute

Soy Miriam Valenzuela, docente de 42 años. Viajamos en bicicleta con mi pareja hace 5 años, él se llama Cristian Acevedo, 49 años, comerciante, ambos de Neuquén Capital. Nuestro primer viaje fue en el 2017, cuando realizamos un doble cruce de los Andes.

Salimos de Neuquén pasamos por el paso Icalma y bajamos por Chile, recorriendo todo el hermoso país, viajamos con alforjas y en ellas llevamos todo lo que necesitamos, acampamos en campings o a la orilla del camino, disfrutamos de todo lo que se presentara espontáneamente.

Por la Carretera Austral

En este viaje a Chile acampamos solo en camping autorizados y en alojamientos que nos brindaban personas del lugar. La carretera austral es bimodal, por lo que cuando se nos terminaba el camino, subíamos a un ferri que nos dejaba del otro lado del camino para continuar el viaje.

Comimos muy rico, comidas típicas del lugar, lo que mas nos gustó fue el ceviche de salmón que comimos en Hornopiren. Ese fue un hermoso pueblo de la carretera austral, en el que conocimos viajeros de todas partes del mundo, brasileros, canadienses, franceses, chilenos, con quienes compartimos trayectos del camino y anécdotas de viajes.

También nos gusta el trekking por lo que a cada lugar que vamos nos informamos de los atractivos del lugar y subimos montañas, cerros, senderos, etc. En Chile nos fuimos hasta el Parque Queulat para apreciar el ventisquero colgante entre muchos otros atractivos de la región.

En el pueblo de Puyuhuapi compartimos una fiesta regional donde se elegía a la reina del lugar, disfrutamos de espectáculos propios y comidas típicas. Anécdotas tenemos muchas, por ejemplo en Balmaceda, un pueblo de la carretera austral nos corrieron los mosquitos. No pudimos salir de la carpa de la cantidad que había y planeamos desarmar el campamento muy temprano. Teníamos la teoría de que habrían menos, pero no fue así y salimos casi huyendo. Nos contamos mas de 50 picaduras cada uno.

Siempre salimos desde nuestras casas, en Neuquén, hasta el destino que planificamos algunos meses antes. El regreso del viaje a Chile lo hicimos por el paso de Futaleufú (Chubut). Generalmente salimos en diciembre luego de finalizado el ciclo escolar, pasamos las fiestas solos en la carpa, donde nos encuentran y dormimos después de pedalear largas horas.

Si bien elegimos la bici como medio de transporte para viajar, no es por una cuestión económica sino porque el viaje se disfruta de otra manera, no se pierden los detalles hermosos que en el auto muchas veces no se aprecian. Lo que nos ahorramos en combustible lo invertimos en pequeños placeres como hacer rafting.

Luego de ese primer viaje realizamos otros, como el Circuito del Pehuén, los 7 Lagos, Parque los Alerces, Puerto Madryn. Nos gusta mucho conectar con la naturaleza y la libertad que nos brinda la bici. Tenemos planes de recorrer lo que falta de Argentina y después viajar al exterior. Siempre que se pueda a orillas del camino, preparamos unos mates y reflexionamos sobre nuestras vidas.