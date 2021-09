Video: Cuáles fueron los motivos por los que Rocío Marengo enfrentó a su pareja en ShowMatch

"Estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme", manifestó Rocío Marengo en la gala de ShowMatch: La academia del martes 14, en contra de su pareja, el empresario Eduardo Fort.

Y continuó, con furia: "Estoy harta, repodrida, ocho años estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse la vacuna y no es capaz de venir".

El ultimátum que le dio al hermano mayor de Ricardo Fort no solo generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios se solidarizaron con la rubia y otros señalaron con gracia la forma en la que se refirió a su pareja, sino que cayó como una bomba en la familia del chocolatero.

Luego del escándalo que desató, Rocío volvió a la pista de ShowMatch y aclaró los motivos de su enojo. "Yo en general no me arrepiento, tengo muy claro lo que no quiero y voy por lo que quiero. Es una relación de ocho años. Se dijeron un montón de cosas, jamás fui amante de Edu, es una relación como cualquier relación larga", empezó, con mucho más calma que la noche anterior.

Y explicó que habló con su pareja antes de llegar a la pista pero que todavía no pudieron limar asperezas, sobre todo porque le molesta que la acusen de haber sido una tercera en discordia o de aprovecharse de la situación económica del empresario.

"Es muy difícil desnudarse ante una sociedad que muchas veces juzga y nos trata de interesadas. Yo laburo hace muchos años y la verdad que me duele cuando se dicen cosas que no son", señaló.

Y agregó: "No me gusta vender algo que no es. Es una relación que fue siempre de a poco, respetando los tiempos y no es fácil. Entiendo que los chicos puedan estar dolidos pero acá hay una relación que es de dos. Me parece que yo necesitaba que esté conmigo".

