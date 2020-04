Video: el testimonio de una neuquina que no puede volver al país

Desde el 9 de marzo, la neuquina María de los Ángeles Galeazzi viajó a Costa Rica de vacaciones. Desde que se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus no puede regresar al país.

Tenía fecha de regreso el 20 de marzo por parte de la agencia LATAM. Galezzi denunció que la empresa no les bridó información sobre la suspensión de los vuelos durante los días previos.

“Sabemos que hace un par de días se aprobó un decreto para asistir a las personas que estamos en el exterior pero eso no ocurrió”, expresó Galezzi. La mujer varada manifestó que Cancillería no les ha bridado información que no atienden los teléfonos, y que la embajada argentina en la capital del país caribeño “tiene sus puertas cerradas hace muchos días”.

Mitos de una argentina en el exterior:

1.NADIE NOS PAGA NADA. Tenemos que abonar todos los costos diarios.

2. NO QUEREMOS VOLVER GRATIS. Ya compramos pasajes en dos líneas aéreas y ninguna funciona. — María A. Galeazzi (@MeriAG) March 28, 2020

“Queremos que le exijan a LATAM que nos venga a buscar”, dijo María de los Ángeles y agregó que “es una de las agencias que tiene muchísima gente acá, que ha dejado varada”.