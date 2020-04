Video: el tutorial viral del Chelo Candia para hacer dibujos con sorpresa

Ya conocés al Chelo Candia como nosotros: somos fanas de sus dibujos y murales desde la Patagonia y por eso publicamos su tira Viajeros en el Voy. Mirá lo que hizo ahora: publicó un video explicando paso a paso cómo hacer dibujos con sorpresa en estos días de cuarentena y la rompió. Este domingo, no te pierdas en el Voy su segundo trabajo: cómo hacer una historieta viajera. La vas a poder leer en la edición impresa, on line y también seguir el video con el tutorial en las redes.

Dibujos con sorpresa, paso a paso.

Volvamos al primer video. La respuesta no pudo ser mejor: fue compartido más de 1.400 veces, tuvo más de 3.500 me gusta y recibió cientos de dibujos con sorpresa de chicas y chicos que se coparon y lo hicieron.

"Doy un taller municipal gratuito de dibujos y aventuras en Barrio Nuevo y Villa Obrera y siempre estoy buscando ideas para trabajar con ellos. Que los dibujos tengan un contexto, una historia, un sentido, para que se entusiasmen más" -explica el Chelo desde su casa en Roca.

Otro de los ejemplos que publicó.

"Entonces esto del dibujo con sorpresa me pareció interesante -agrega-. La idea la vi en las redes, lo que hice fue darle una onda más informal, con más variantes, como esto de dibujar en un lugar secreto y otras cositas. Fue un boom, con muchísimas reproduciones y devoluciones que subo en el mismo posteo, con ideas nuevas incluso en las respuestas de los chicos. Es algo simple que se puede hacer con una hoja, un lápiz, algunos colores y un poquito de creatividad. Hay muchos que los están coleccionando, ya tienen 10, 15 dibujos..."

¿Te animás a hacer el tuyo?

Pero no es todo, ya que la idea es compartirlos. "Esto también es interesante: hay que mostrarle la sorpresa a otro, tiene ese plus, no es solo para que te quede a vos. Y ahora que se extiendó la cuarentena voy a hacer más. El segundo es el que va a salir este domingo en el Voy".