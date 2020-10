Video: explotó una bomba de la Segunda Guerra Mundial mientras la desactivaban

Una bomba británica de más de 5 toneladas de la Segunda Guerra Mundial estalló el martes bajo el agua cuando especialistas intentaban desactivarla.

El artefacto había sido localizado el año pasado a 12 metros de profundidad. Según informó el Ministerio de Defensa de Polonia, se cree que fue lanzado en 1945 por las fuerzas británicas contra un buque que navegaba las aguas del canal Piast.

Los buzos de la Armada polaca debían neutralizar la bomba a través de un proceso de deflagración, pero el objetivo se vio afectado y detonó.

El subteniente Grzegorz Lewandowski, portavoz de la defensa costera expresó que el proceso "se convirtió en detonación, pero sin riesgo para las personas que participaron del operativo".

La agencia de noticias PAP informó todos los buzos estaban fuera de la zona de peligro.

"El objeto ya no representará ninguna amenaza", manifestó el portavoz de la 8 Flotilla de Defensa Costera.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad comunicó que no hubo heridos y que ninguna infraestructura resultó dañada.

#Tallboy, the largest unexploded #WWII bomb detonated

Lt Cmdr G.Lewandowski, 8th Coastal Defence Flotilla: The deflagration process turned into detonation. The object can be considered neutralised, it will not pose any more threat to the Szczecin-Swinoujscie shipping channel. pic.twitter.com/xHkRzAaONn