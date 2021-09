Video: Mavys Álvarez contó que consumió cocaína porque Diego Maradona «insistía, todos los días»

La televisión de Miami puso al aire, anoche, la segunda parte de la entrevista con Mavys Álvarez donde, entre lágrimas, la mujer contó su experiencia con las adicciones a partir de su vínculo con Diego Maradona.

En esta parte, Mavys relató que llegó a la cocaína cuando se conocieron entonces y aclaró que para ella "es difícil hablar de esto en cámara".

"Estábamos en la habitación y él insistía. Al principio no, me decía que si la tocaba me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo, como que se sintió solo y entonces insistió mucho, todos los días", contestó la pregunta al respecto la entrevistada.

Finalmente, ella cedió al pedido de Maradona "para que me dejara tranquila". El consumo le generó hasta alucinaciones, y confesó que "no podía escaparme de ese proceso, estaba adicta y no podía parar".

Otro de los delirios planteados por el Diez fue una cirugía estética para incrementarse los senos, a la que Mavys accedió en dudosas condiciones de legalidad. "Quería que me operaran en Cuba, en la casa en la que estábamos. Y yo le dije que no, que tenía miedo de que me lo hicieran mal o de una infección", relató Mavys al respecto.

Finalmente, esa intervención fue concretada en Argentina tras obtener un permiso ilícito para la llegada de la chica al país. "Fue todo una sorpresa para mi mamá. Él dio la autorización", contó ella.

"Me hicieron los análisis en el hotel en el que estaba. Me opero. Fue difícil la operación porque la herida se me abrió por las locuras de Diego. Fue bonito conocer otro país, pero me tocó una etapa bien difícil" concluyó.

La emisión está construida en varios episodios, conducida por el periodista Mario Pentón, basados en el diálogo con Álvarez, quien hace más de dos décadas conoció al astro futbolístico cuando tenía 16 años.

Allí contó que no lo hizo público antes porque "tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba, tengo mi familia allá, solo eso, miedo".