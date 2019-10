Video: "Que no sea en vano por favor", pidió el papá del niño baleado en Cutral Co

El papá de Luciano Axel Fuentes dijo hoy que "no era necesario que muera mi hijo para que pase esto", y pidió: "que no sea en vano por favor".

Jonathan Pérez habló ante funcionarios provinciales y municipales en Cutral Co, durante una reunión a puertas cerradas.

Sergio Castillo, presidente de la comisión vecinal del barrio Nehuen Che, registró su intervención y subió el video a las redes sociales.

Emocionado, Jonathan relató que él le había regalado la bicicleta con la que Luciano estaba jugando en la vereda cuando se produjo el tiroteo del cual salió la bala perdida que le impactó en la cabeza.

"Era mi compañerito, era el regalón. En la casa quedaron los útiles, la mochila, todo. Y yo tengo que seguir con mi señora, con mi hijo", continuó.

"A mí me duele un montón, no era necesario que muera mi hijo para que pase esto. Que no sea en vano, por favor", dijo ante la ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo, y el intendente José Rioseco, entre otros.

Respecto del único sospechoso, pidió: “si ese muchacho fue el que lo mató que se quede donde está, pero si no es que lo dejen libre".