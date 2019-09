Viedma 2019: el progresismo presentó sus candidatos

Encuentro Progresista y Popular presentó sus candidatos para las elecciones municipales del 6 de octubre.

El Frente está integrado por Nuevo Encuentro, Patria Grande-Nueva Mayoría y el Partido Socialista, y postula a Matías Chironi como candidato a intendente, a la actual concejal Mariana Arregui para presidir el Concejo Deliberante y Edgardo Crivaro es el primer postulante al Tribunal de Cuentas.

Referentes del espacio transmitieron los pilares principales de la propuesta de gobierno que proponen construir durante un acto que se realizó este martes en una confitería céntrica.

Chironi se refirió a la construcción colectiva, del ejemplo de unidad y madurez que han dado tres fuerzas políticas diferentes para generar un espacio nuevo que apuesta a una ciudad justa e inclusiva.

Sostuvo que "nos encontramos espalda con espalda, hombro con hombro en cada una de las expresiones populares de lucha y resistencia" y agregó que "el desafío de volver a construir un vínculo, que lo teníamos, volver a reconocernos como compañeros y compañeras y volver a recorrer un camino que quizás no se debería haber bifurcado en ningún momento, pero son a veces las circunstancias políticas que nos hacen recorrer esos caminos diversos".

Indicó que "nosotros no venimos a prometer nada, venimos a comprometernos con la construcción de un proyecto político, de un gobierno que se desarrolle con inclusión, que sea feminista, que sea popular, democrático, que se comprometa con el dolor de los que menos tienen, con los sectores más vulnerados".

Por su parte, Arregui subrayó que "no venimos a prometer nada, no creemos que tenemos verdades absolutas, no tenemos una propuesta cerrada como si fuéramos los que sabemos de todo y venimos a decir lo que hay que hacer, sino que estamos convencidos y convencidas de que se construye colectivamente".

La lista 646 que encabeza Chironi tiene como candidatos a concejales a Arregui, seguida por Brian Richmond, Julia Del Carmen, Damián Lazota, Aldana Petry, Julián Arribas, Edith Mollo Mamani, Juan Chironi y Juan Manuel Sosa. Para el Tribunal de Cuentas postula a Edgardo Crivaro, Bibiana Sorgue y Julieta Parente.