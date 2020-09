Viedma, sin circulación comunitaria

El asesor sanitario del municipio de Viedma, Héctor Ralli, indicó que aún no hay circulación comunitaria del virus del covid-19 pese a los más de 140 casos que registra la capital rionegrina.



El epidemiólogo consideró que la situación de Viedma “es preocupante y, si bien no son muchos casos, si (la gente) no toma medidas de prevención “corremos el riesgo de que esto se multiplique y se sature el sistema sanitario”.

Dato 143 casos activos de coronavirus tiene la capital rionegrina. En los últimos días creció la curva de positivos.



A su entender, hay gente que no respeta las medidas de prevención, sobre todo la de distanciamiento, tanto en el mar como en el río y “esto atenta contra la salud pública”.

El asesor aclaró que “no se trata de una situación alarmante y no se justifica cambiar de fase (actual cinco) pero debemos tomar conciencia y estar aislados (los enfermos) y los contactos estrechos”.



El profesional sugirió que habría que restringir más la circulación de la población en las oficinas de las reparticiones públicas provinciales, a la vez que destacó la medida de la comuna capitalina de extender hasta el 20 de setiembre el receso administrativo.



Para Ralli, no hay circulación viral comunitaria que se interpreta como contagios en colectivos, canchas o bancos, solo que los enfermos surgieron por reuniones familiares o personas que vinieron de otras localidades donde circula el virus.



Aun cuando no se están duplicando los casos en forma seguida, insistió con las medidas preventivas más usuales como el distanciamiento, no compartir utensilios y cuidarse porque “si no nos cuidamos, puede ser que en cualquier momento esto estalle”.



Para evitar mayores inconvenientes, personal del hospital Zatti con acompañamiento municipal salió a buscar potenciales infectados en un operativo de rastrillaje conjunto, principalmente en el barrio Santa Clara, que es el de mayor cantidad de casos en la ciudad.



En la primera jornada, los integrantes del operativo realizaron 40 chequeos por test de hisopado para covid-19.