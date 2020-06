Viedma y Patagones, una isla por ahora para el coronavirus

Más allá de reportar el primer caso de la provincia en marzo, Viedma no tiene enfermos por la Covid. En cambio, Patagones contabilizó una fallecida pero se cortó en ese momento hasta la actualidad.

Se cumplieron 100 días de cuarentena en la capital rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa

Preocupan las filtraciones al anillo sanitario tanto de funcionarios y sus choferes que vuelven a Viedma desde zonas de circulación viral y no concretan la cuarentena, y también de trabajadores rurales, cuyos empleadores apelan a cualquier artilugio para que puedan ingresar en forma ilegal a la zona de chacras para la cosecha de cebolla.

A estos hechos, se suman ciertos relajos entre los viedmenses que abusan de las salidas a sectores alejados de su domicilio.

El director del hospital Zatti, José Rovasio, explicó a RÍO NEGRO que “mucha gente lo plantea que no pueden creer que no haya casos” a la vez que expresó su convicción de que no hay circulación viral.

Puede existir un montón de asintomáticos, pero algún sintomático debería aparecer. Pero, ocurre que no hay circulación viral" José Rovasio-Director del Hospital Zatti de Viedma.

No obstante, aclaró que “por más que haya montón de asintomáticos, algún sintomático debería aparecer, y hace tres meses que estamos, y no aparece nadie” aunque “hacemos chequeos permanentes”.

Robasio consideró que “hasta una mínima ‘tosesita’ nos da todo negativo” con lo cual en ese sentido, dijo “sentirse tranquilo”.

En cuanto a qué obedece la falta de casos, respondió que “existe un gran trabajo que la gente lo ignora, y está coordinado por Salud, los municipios con los intendentes a la cabeza, y la policía”.

José Rovasio, director del Hospital Zatti de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Puso como ejemplo, que las medidas de prevención “están a full”, a la vez que destacó que durante las 24 horas los agentes sanitarios están en los ingresos en “casillas de lata, y chupando frío”

Contó que allí toman la temperatura, rechazan a algunos, y “otros ‘chapean’ (imponen jerarquías), y hay gente que se enoja”.

El director entendió, sobre los que “chapean”, que “hay gente exceptuada por decreto nacional, y sabemos que hay muchos que tienen que cumplir funciones” sin embargo –frente a los antecedentes anecdóticos que protagonizan los agentes sanitarios en los puestos camineros- , consideró que “también tienen que entender que el decreto no los libera del coronavirus, que no sabe nada de las normas, y los puede afectar a ellos”.

Aquellas personas que vengan de afuera de la Comarca, deben adaptarse a las medidas de protección y aislarse". Héctor Ralli-Infectólogo

En su opinión, los funcionarios, jueces o legisladores cuando ingresan a la ciudad “deben tomar conciencia, olvidarse un poco de la función (que cumplen), y es necesario que restrinjan los viajes” y además dicen que están exentos de la cuarentena.

Para el infectólogo Héctor Ralli, asesor Ad honorem del municipio capitalino, la falta de casos responde a que la gestión de Pedro Pesatti “implementó medidas que hicieron su efecto como controlar a quienes vienen de zonas de circulación viral y controlar que hagan la cuarentena” aunque “alguno podrá escaparse”.

Héctor Ralli, infectólogo y asesor Ad honorem del municipio de Viedma. Foto : Marcelo Ochoa

En su opinión, la “pandemia va para largo, es necesario extremar las precauciones conocidas (aislamiento o uso del tapaboca), y debemos apelar a la responsabilidad individual para tener menos posibilidades de enfermarse”.

Por otra parte, en la comuna no están demasiado conformes con la actitud de la gente en la vía pública. El secretario de Seguridad e Higiene, José Flores, advirtió que “en muchos sectores de la ciudad se realizan prácticas deportivas recreativas grupales incumpliendo con las normas dispuestas, se hace uso de los juegos instalados en plazas, lo cual no está permitido, y otros actos más que ponen en riesgo la salud de los vecinos y vecinas”.

No hay dudas del primer y único caso de Viedma

Una docente viedmense que vino de Madrid en plena pandemia, y que representó el 17° caso en el país el 8 de marzo, disparó las alarmas.

A más de cuatro meses de la conmoción causada, existen demasiadas versiones.

Sin embargo, Robacio se encargó de dar por tierra con las especulaciones. Sobre todo tomando en cuenta un peso específico: que el ministro de Salud, Ginés González García, se ocupó en forma personal de confirmar el hallazgo a su par provincial Fabian Zgaib.

“No teníamos la experiencia pero gracias a Dios, al equipo de Salud dispuso practicarle un test”, recordó.

Sin embargo, casi molesto por tener que aclarar la situación hasta el hartazgo, el director sostuvo que la prueba salió del Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán.

El funcionario hospitalario insistió, poniendo énfasis en los términos: “Lo dijo un instituto de referencia nacional, (el caso) está cargado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), es oficial ciento por ciento”.

Agregó que “si alguno quiere creer otra cosa, me importa tres pepinos, es oficial” tras lo cual preguntó “cómo vamos a decir que (el Malbrán) se equivocó”.

Exigencias y puntos débiles de los controles

Los últimos inconvenientes son los artilugios a los que apela la gente, o empleadores, para usar caminos alternativos en el ingreso a la Comarca Viedma-Patagones.

Las sospechas se focalizan en la balsa de Guardia Mitre, donde por allí, se cree que ingresan desde la zona de Corfo-Río Colorado, los trabajadores rurales que luego van a la zafra de la cebolla en la colonia del Idevi.

Allí, hay una zona gris que asoma como un verdadero Talón de Aquiles. Por caso, Salud tiene la posición sobre que, el control, es resorte municipal. El problema que seguramente tendrán luego, las autoridades sanitarias, es si algún otro trabajador –como ya ocurrió- aparece en las chacras con un cuadro febril, y debe ser trasladado al Zatti.

Salud confirmó que hay controles para viajeros de Bahía Blanca, el gobierno de Viedma dispuso que toda persona proveniente de esa ciudad bonaerense que ingrese a la capital rionegrina deberá cumplir con los 14 días de aislamiento.

No hay precisión qué ocurre con los choferes de una repartición pública que llegan a Viedma desde zonas con circulación viral. En estos días, trascendió que no todos realizan la cuarentena cuando regresan a esta capital provincial.