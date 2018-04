Continúa detenido el hombre que agredió a su exmujer con una sartén

Un nuevo y último plazo de prisión preventiva impuso el juez Adrián Dvorzak contra Carlos Robledo, el hombre de 38 años que en enero pasado agredió con una sartén de hierro a su exesposa y fue acusado por femicidio en grado de tentativa.

El magistrado advirtió, no obstante, al fiscal interviniente Guillermo González Sacco que éste es el último período otorgado y le exigió que en no más de 25 días concluya la investigación para elevar el caso a juicio.

El encargado de la acusación garantizó que en los próximos días habrá nuevas audiencias para iniciar el camino hacia la instancia final.

Robledo fue detenido el 3 de enero de este año, al día siguiente de haber atacado a su exexposa en El Cóndor con una sartén de hierro, delante de algunos de sus hijos pequeños, provocándole lesiones graves, con más 100 puntos de sutura en el cuero cabelludo, fractura de mandíbula, entre otras.

En marzo se le denegó su excarcelación y ahora nuevamente se prorrogó la medida. El fiscal debe reunir algunas pruebas más, especialmente vinculadas a los informes médicos que determinen con precisión las características de las heridas, aunque se anticipa que la investigación estaría casi culminada.

En aquella ocasión, según la víctima el calvario duró entre 10 y 15 minutos en la noche del martes 2 de enero. Pero la violencia había comenzado varios años antes.

“Si no llegaba la Policía me degollaba”. Luisa Lagos está convencida de que Carlos Augusto Robledo, su ex pareja, el padre de cinco de sus siete hijos, la habría asesinado si su pequeña niña de ocho años y una vecina alertada por los gritos no llamaban a la policía.

La intervención de los uniformados puso fin a la golpiza que recibió con una sartén de hierro, un palo de amasar y una tabla. Según Luisa, Robledo había tomado un cuchillo instantes antes de que ingresaran los agentes y lo detuvieran. La mujer permaneció varios días internadas y fue sometida a intervenciones quirúrgicas.