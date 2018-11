Entregan certificados del programa municipal Oficio Joven

Medio centenar de jóvenes de Patagones recibieron sus certificados luego de cursar durante el año en los diferenes talleres que se realizaron en el marco del programa Oficio Joven.

La capacitación fue en panadería, herrería, mecánica de motos, liquidación de sueldos, secretariado jurídico laboral y auxiliar en geriatría.

La entrega se realizaró durante un acto que fue presidido por el intendente José Luis Zara, junto a la subsecretaria de Desarrollo Social, Silvia Trepode; y el director de Acción Social y Juventud, Maximiliano Evangelisti.

Evangelisti agradeció a los jóvenes que participaron de los talleres, a los profesores y a quienes colaboraron con el desarrollo de los espacios de formación y destacó que “el programa Oficio Joven es el puntapié inicial para dar respuesta a la problemática que atraviesan muchos jóvenes. El área de Acción Social y Juventud, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Social y la gestión del Intendente, José Luis Zara que cumplió una promesa de campaña de reabrir el área de la Juventud, logró darles la posibilidad de insertarse en el mercado laboral y volver a confiar en que tiene la oportunidad de capacitarse”.

“Esto tiene que ser un impulso que los lleve a pensar a futuro, de que con una herramienta más que les brinda el Estado, pueden crecer y encontrar en el partido la posibilidad de afrontar la vida con los recursos que se brindan a través de Oficio Joven”, remarcó Evangelisti.

Previo a la entrega de certificados Zara, felicitó a quienes finalizaron los cursos y destacó la importancia de capacitarse “en un país que cada vez exige mayor formación”.

“Los felicito porque veo muchos jóvenes que se han involucrado y representan un ejemplo para el resto”, dijo.

De la misma manera, expresó: “A veces, para insertarse en el mundo laboral el mayor problema es no estar capacitado, no hay otra manera que no sea capacitándonos que podemos tener mejores oportunidades”.

Para finalizar, hizo un reconocimiento especial a las familias de los alumnos “porque ellos son quienes los motivan a llevar adelante este tipo de capacitaciones”.