Liga Argentina: Atenas pegó primero y se quedó con el clásico

Atenas de Patagones comenzó con el pie derecho, ganó en casa y el clásico de la Comarca frente a Deportivo Viedma por 86 a 72, en el arranque de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El Griego fue más efectivo y aprovechó los errores de su rival para sentenciar el partido frente a un rival que no tuvo reacción y sintió la ausencia de Sebastián Mignani, quien no jugó ya que no se encontraba al cien por ciento.