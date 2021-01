Villa La Angostura: “No llegamos a colapsar, pero estamos al límite”

Hasta hace un mes solo había 3 personas contagiadas de covid-19, en Villa La Angostura. Por esos días, todo transcurría sin grandes preocupaciones, pero desde el hospital local advertían que se observaba cierta relajación en la población. Era razonable. Después 9 meses de restricciones había agotamiento. Un mes después, los casos activos sumaban 364, según el reporte oficial del miércoles, y se declaró la circulación comunitaria del virus.

“Es un montón de casos y está creciendo de manera exponencial”, evaluó el director del hospital de Villa La Angostura, Ramiro Tornelli.

A medida que aumentan los casos positivos, crece la preocupación porque se va completando la capacidad de camas disponibles para pacientes contagiados de covid-19, que transmite el nuevo coronavirus. “No llegamos a colapsar, pero estamos al límite”, afirmó.

“Es grave la situación”, resumió Tornelli. Explicó que de acuerdo a la red de derivaciones que tiene el sistema de salud pública de Neuquén, los pacientes en estado delicado son derivados a la clínica Chapelco de San Martín de los Andes o a un hospital de la ciudad de Neuquén, en un vuelo sanitario que debe partir desde el aeropuerto de Bariloche.

El hospital de Villa La Angostura es de baja complejidad y no cuenta con una terapia intensiva. Tornelli dijo que todo es muy dinámico estos días por la cantidad de casos positivos en la provincia.

Hoy, la mayoría de las personas contagiadas son residentes. De acuerdo a un informe que elaboraron en el hospital, cerca del 15 por ciento de los casos positivos son turistas.

Cuando se le preguntó si había sido un error abrir la localidad al turismo, respondió: “Son decisiones políticas, ni más ni menos”. “Uno entiende que el turismo tiene que funcionar, pero de una forma más controlada”, opinó. De todos modos, aclaró que una pandemia “desborda a cualquier país”.

“Es natural que se permitan actividades, porque este país tiene que funcionar y más aún estas localidades que viven del turismo. Por eso, soy de los que opinan que no hay que echarle la culpa al turismo”, aseguró Tornelli. “Responsables somos todos”, sostuvo.

“Hay gente que no cumple los protocolos y hay gente que no hace cumplir las normas”, planteó el médico. Explicó que en la etapa de contención, en la que Villa La Angostura estuvo durante 10 meses, “uno va a buscar a los pacientes; con la circulación comunitaria entrás en la etapa de mitigación, ya esperás que el paciente venga enfermo porque ya no lo podés controlar”, manifestó.

Tornelli dijo que no se trata de poner más camas en el hospital “y nos salvamos; no es la solución”. “La solución pasa por cuidarse y permitirnos tener el recambio de camas”, aseveró.

“El hospital se preparó, como lo hicieron todos los hospitales, pero el nivel de contagios es tal que no hay sistema que aguante”, aseguró. Dijo que estiman que la curva de casos positivos seguirá en aumento porque faltan los contagios que se originaron durante las fiestas de fin de año.