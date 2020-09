Villa Mascardi: Nación y Carreras apuestan al diálogo con los mapuches

El conflicto de Villa Mascardi abrió otro frente de tormenta en el gobierno provincial. Ayer, la gobernadora Arabela Carreras tuvo una jornada agitada en la Ciudad de Buenos Aires, con reuniones de urgencia con el jefe del Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y las ministras de Seguridad, Sabrina Frederic y de Justicia, Marcela Losardo, por la ocupación de tierras en ese rincón paradisíaco, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, y la seguidilla de hechos de violencia.

Carreras y los funcionarios nacionales acordaron seguir adelante con la instancia de diálogo, para tratar de resolver el conflicto, que se originó a principios de noviembre de 2017, cuando un grupo de mapuches, que se identificaron como la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, ocupó tierras de Parques Nacionales. Alegaron que era una recuperación de su territorio. Después, avanzaron hacia terrenos linderos.

Alegaron entonces que ese lugar era el espacio elegido para el levantamiento de la “machi” de la comunidad.

Frederic resolvió que personal de Gendarmería continúe apostado en la ruta nacional 40, a pocos kilómetros de la ocupación, informaron fuentes de Seguridad de Nación. Un grupo de gendarmes se instaló el domingo en ese lugar. Ayer, controlaban a los automovilistas que circulaban por esa ruta que comunica Bariloche y El Bolsón.

“Tuvimos un diálogo profundo sobre la problemática en Villa Mascardi. El diálogo es el camino. Hay que entender que los vecinos y vecinas de la región están sufriendo a partir del accionar de un grupo de personas que se identifican con la comunidad mapuche”, sostuvo Carreras, en un comunicado que difundieron anoche desde el área de prensa del Gobierno de Río Negro.

“Con las autoridades nacionales que nos recibieron hoy (por ayer), coincidimos en que se trata de problemas complejos que no tiene soluciones simples”, sostuvo Carreras.

La gobernadora y los funcionarios nacionales repasaron los hechos que ocurrieron en los días últimos en Villa Mascardi y acordaron calmar las aguas, dijeron las fuentes.

Por eso, horas después, Carreras afirmó en el comunicado oficial que el deseo de todos es llevar “tranquilidad a nuestras comunidades, evitando caminos de confrontación”. Dijo que los pobladores de Villa Mascardi esperan que se pueda recuperar la paz.

Estos días hubo denuncias de propietarios por agresiones, daños de personas encapuchadas. Pero los hechos de violencia comenzaron hace casi 3 años. Los denunciantes señalan a la comunidad mapuche como presuntos responsables.

Frederic había asegurado ayer por la mañana en Radio Con Vos de Buenos Aires que la justicia rionegrina debe investigar esas denuncias. En el Ministerio Público Fiscal de Bariloche hay por lo menos 16 o 17 denuncias por daños y amenazas. Ninguna avanzó.

Pero tampoco avanzará la denuncia que un funcionario del Ministerio de Seguridad de Nación presentó el viernes para que se investigue la posible comisión de delitos en la convocatoria a manifestarse en Bariloche por la ocupación de tierras y la violencia en Villa Mascardi.

La fiscal federal subrogante, Sylvia Little, le pidió ayer al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata, que desestime por inexistencia de delitos la denuncia que había presentado el titular de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firún.

El funcionario denunció haber tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, sobre la organización de una movilización que podría derivar en un “enfrentamiento”.

Firún advirtió que las convocatoria podía enmarcarse en los tipos penales de “amenazas (simples, coactivas y agravadas (genéricamente mencionadas), extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad”, informó ayer el portal fiscales.gob.ar

Cientos de personas se sumaron el sábado a la protesta. Un grupo se congregó en el Centro Cívico de Bariloche y otro en la ruta nacional 40. El objetivo de un grupo numeroso de manifestantes era avanzar hasta Villa Mascardi, pero la Policía provincial bloqueó el tránsito a la altura de Villa Lago Gutiérrez, para impedir que la caravana avanzara. Hubo momentos de tensión y Carreras tuvo que concurrir al lugar para dialogar y calmar a los manifestantes.

Frederic aclaró ayer que la denuncia no era contra la manifestación. Dijo que el objetivo era evitar un posible enfrentamiento.

“No se dan en el caso ninguno de los delitos denunciados, puesto que la noticia traída a conocimiento de la suscripta no hace sino informar sobre la convocatoria a una marcha que un grupo de ciudadanos decidió llevar a cabo para reclamar a las autoridades por la inacción estatal en la solución de los graves conflictos que aquejan a la zona de Villa Mascardi”, sostuvo Little en su dictamen.

“Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse”, advirtió.

“El poder punitivo estatal debe ser entendido como de última ratio, esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos”, enfatizó.

“Jamás podría autorizarse su utilización para cercenar nada menos que los derechos que la propia Constitución Nacional resguarda, puesto que no debe olvidarse que ella expresamente prevé el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades”, concluyó Little. Afirmó que el Ministerio de Seguridad de Nación tiene “facultades prevencionales” y “debe, actuar protegiendo a la ciudadanía en general”.

Frederic recordó ayer que el intervención de las fuerzas federales en noviembre de 2017, que respondían a la exministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, “fue un fracaso porque el desalojo no prosperó y hubo una muerte”, por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel.