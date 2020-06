Villa Regina lleva más de un mes sin casos de covid-19

Más allá de las medidas dispuestas por los gobiernos nacional y provincial, las ciudades del Alto Valle Este comienzan a recuperar su nueva normalidad. En Villa Regina se flexibilizan las actividades comerciales y deportivas, al igual que en Ingeniero Huergo y Chichinales, donde se ampliaron los horarios.

La gente aprovecha para pedalear en Regina. Fotos: Néstor Salas.

El municipio reginense había adelantado la semana pasada una flexibilización en los horarios de apertura para comercios, que entraron en vigencia el lunes de acuerdo al decreto firmado por el intendente Marcelo Orazi.

La ampliación horaria se fundamentó en el pedido de comerciantes y el análisis de la situación epidemiológica. En Regina hace más de 30 días que no se registran casos de covid-19.

En tanto, a partir de la difusión de los detalles del decreto nacional que establece la continuidad del aislamiento en el departamento General Roca, y las medidas dispuestas por el gobierno provincial, las autoridades municipales de Regina definieron mantener la flexibilidad.

En este sentido, para los comercios esenciales se amplió en una hora la apertura, por lo que pueden abrir entre las 8 y las 19.

Se fijó horario cortado para los no esenciales, con autorización para abrir entre las 9 y las 12:30 y de 15:30 a 19. Siguen los controles estrictos para verificar el cumplimiento de las pautas.

En Ingeniero Huergo, donde seis pacientes recibieron al alta médica tras negativizar el virus y se registra un solo caso activo, desde el viernes se rehabilitaron las salidas recreativas de caminatas, ciclismo recreativo y deportivo y running. Las dos últimas actividades se pueden realizar en caminos de la zona rural y de manera individual. Ayer se anunció una ampliación horaria para los comercios en general, que será de 9 a 19 de lunes a sábados.

En Chichinales, donde no hubo casos de covid-19, se levantó el aislamiento preventivo que cumplían 18 personas y también se definió una ampliación horaria para los comercios no esenciales. “El horario en el que podrán abrir los comercios de venta de artículos no esenciales es 9 a 19 horas de lunes a sábados. Mientras tanto, las peluquerías podrán hacerlo de lunes a sábados de 14 a 19 ”, detallaron desde el municipio del Portal del Valle.

A su vez se autorizó las caminatas recreativas para realizarlas todos los días entre las 13 y las 19; pero sin permitir aún las reuniones “con fines deportivos, no se podrá jugar al fútbol, básquet, tejo, y los espacios públicos continuarán cerrados”, agregaron.

En Mainqué, también rige la ampliación horaria para los comercios. Ayer se confirmó un caso positivo -una persona internada en Roca- y se puso en aislamiento a 10 personas que tuvieron contacto estrecho.

Valle Azul, Chelforó y su reclamo por la circulación

Si bien se flexibiliza la circulación, también se mantienen los controles en los ingresos.

En Río Negro hay ciudades cercanas que se encuentran en distintas fases de la cuarentena. Mientras que las del Alto Valle Este están en aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), otras cercanas se encuentran en distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). Tal es el caso de Valle Azul y Chelforó que de se encuentran en la fase DISPO, mientras que Villa Regina, con la que se vinculan a diario está en ASPO.

Para los habitantes Chelforó y Valle Azul el nexo con Regina es fundamental en la vida cotidiana, pero por las nuevas están obligados a tener los permisos nacionales y provinciales para trasladarse cuando necesiten hacer compras, trámites bancarios e incluso acceder al servicio de salud.

Chelforó pertenece al departamento Avellaneda y Valle Azul a El Cuy. A partir de las nuevas medidas sus pobladores tendrán que tramitar el permiso de circulación nacional y provincial para salir de sus pueblos.

Los comisionados de fomento de ambas localidades pidieron al ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, tener mayor flexibilidad en el traslado, y de fondo en que se revea la situación en cuanto a la pertenencia departamental.

Chelforó con una población de 60 personas, está ubicada a 50 kilómetros al este de Regina y a más de 80 de Choele Choel. Su población compuesta principalmente por personas mayores que acceden a servicios de salud y cobran jubilaciones en Regina.

Valle Azul, con una población de algo más de mil personas, se encuentra sobre la margen sur del río Negro a 30 kilómetros de Regina y su vinculación con esta ciudad incluye la actividad productiva, en el área comercial y de salud.

Ya hubo un pedido formal para que se revea la inclusión de Valle Azul dentro las ciudades del Alto Valle, y así evitar las restricciones.