Viticultores unidos critican los manejos en la Coviar

Producto preciado. Los vinos argentinos son altamente valorados a nivel internacional.

Las entidades vitivinícolas más representativas del país, se unieron para criticar a la conducción de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). En un comunicado firmado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Bodegas de Argentina y representantes del sector bodeguero privado de Neuquén, se cuestiona directamente y en duros términos la gestión de los recursos del organismo.

“Las principales entidades vitivinícolas del país manifiestan nuevamente de manera pública su disconformidad respecto a la forma en que se conduce en la actualidad la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) por decisiones y acciones ejecutadas por algunos de sus miembros representantes del sector privado qué si bien son legales, carecen de la legitimidad que exige el buen funcionamiento de una entidad público-privada como es la COVIAR”, inicia el escrito publicado esta semana. “Creemos que el nuevo triunvirato de autoridades, a la cual se agrega una vicepresidencia tercera de dudosa legalidad, choca de lleno con nuestros reclamos, que lamentablemente no tuvieron eco dentro del pequeño grupo de personas que hace años manejan la institución a su discreción (legalmente incuestionable) y que se adjudican el monopolio de la voz del vino”, agrega más adelante.

La creación de la COVIAR data del año 1994. En ese entonces la presencia argentina en el mercado internacional de vinos, era prácticamente nulo. En ese momento la principal necesidad de la industria vitivinícola argentina era contar con los fondos necesarios para la promoción de los productos argentinos en el exterior. Países como españa, Italia o Francia, mantienen desde hace años una fuerte política de promoción de sus exportaciones en el mundo, con un presupuesto de entre €10 a 15 millones al año.

En diálogo con PULSO, Guillermo Barzi de Bodegas Humberto Canale, explicó su posición respecto al conflicto. “Entiendo que el conflicto en torno a la elección de las nuevas autoridades, es solo la gota que colmó el vaso”, explicó. “El espíritu con que se ideó la ley que creo la COVIAR, era que todos los productores del país aportaran un poco a fin de tener recursos para promover los vinos en el exterior”, indicó Barzi.

La ley de 1994 creó un organismo encargado de administrar esos recursos, que más tarde en 2003, se convirtió en la COVIAR. El organismo contribuyó a que las exportaciones nacionales de vino pasen de u$s 10 millones en 1994 a cerca de u$s 1.000 millones en 2007/2008. Un salto cualitativo de gran envergadura.

“Cuando se origina la COVIAR se incluyó una cláusula que establecía que no se podía afectar más del 3% de la recaudación a gastos administrativos, para evitar que se estuviera creando un elefante blanco. Hoy en día, según el presupuesto del año 2019, se recaudaron $143 millones por la ley. De esa suma, $27 millones fueron a gastos de administración, osea el 19%. Otros $9 millones se usaron para comunicación institucional de COVIAR. Y otros $10 millones se utilizaron para otros programas del organismo. Es decir que un 34% de lo recaudado, se está utilizando para fines diferentes al de la promoción de las exportaciones”, agregó Barzi.

“Es importante aclarar nuevamente que el conflicto en el seno de la COVIAR esconde una disputa por la representación de la vitivinicultura ante los gobiernos y la comunidad vitivinícola. En vez de buscar una representación de la cadena de manera conjunta, respetando la diversidad de las cámaras del sector privado de toda la vitivinicultura, unos pocos -que tienen una representación minoritaria- han tomado control de la COVIAR para hacer de ella un vehículo que les de una visibilidad que difícilmente tendrían desde sus propias entidades”, resalta otro tramo del documento dado a conocer por las entidades vitivinícolas.

La crítica conjunta surge apenas dos días después de la elección del productor mendocino José Zuccardi, quien debe asumir al frente de la entidad el próximo 7 de marzo. El malestar surge debido a la existencia de un “pacto de caballeros” respecto a la alternancia cada tres años en la conducción de la COVIAR, que señalaba en 2020 a La Rioja como la provincia que debía colocar el representante del sector privado. La designación se Zuccardi responde a los intereses de una minoría que desde hace años mantiene el poder de decisión dentro del organismo, lo cual rompió pacto tácito.

Bodegas de Argentina, uno de los firmantes del escrito, está conformada por 270 productores de todo el país, que represntan el 70% de las ventas en el mercado interno y el 90% de las exportaciones. Pero al momento de decidir en la COVIAR, solo cuenta un un voto de entre las trece entidades que conforman el organismo. Esa asimetría en la representatividad, es otro de los motores del conflicto.

Sin embargo, el citado párrafo en el documento, refiere puntualmente a la intención de algunos integrantes de la conducción del organismo, de convertirse en una entidad de representación sectorial de segundo grado, para lo cual ya existirían avances concretos. La crítica radica en torno al desvío de los fines que dieron origen al organismo.

En el marco de la crisis económica que atraviesa el país, la dinámica de las exportaciones vitivinícolas es clave para el desarrollo de la actividad. Desde el inicio del Siglo XXI hasta hoy, el crecimiento de la oferta de bebidas alternativas, con y sin alcohol, llevó el consumo interno de los 34 a los 19 litros per cápita al año. Los especialistas indican que cada punto de consumo per cápita perdido a nivel interno, significa 40 millones de litros de vino. Es por tal motivo, que el destino de los recursos para promoción de las ventas argentinas en el mercado internacional, se vuelve crucial.