Gustavo Costas vuelve a dirigir: tras su salida de Racing firmó con un grande de Paraguay

Gustavo Costas tiene todo arreglado para asumir como nuevo director técnico de Cerro Porteño este martes en Paraguay, luego de cerrar su salida de Racing Club. El experimentado entrenador argentino llega al Ciclón de Barrio Obrero para reemplazar a Ariel Holan, con el objetivo inmediato de recuperar el protagonismo en el plano local.

El regreso del técnico a la institución azulgrana se produce tras una semana crítica para el conjunto paraguayo.

La eliminación en las fases decisivas de las competencias continentales y la reciente derrota en el superclásico ante Olimpia precipitaron la salida de Holan, obligando a la dirigencia a buscar un perfil con carácter y rodaje.

Tras su salida de La Academia llega un nuevo desafío para Costas

El entrenador bonaerense viene de completar una importante etapa en la Academia, donde festejó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Sin embargo, la irregularidad del equipo a mediados de 2026 provocó el fin de su tercer ciclo en el club de Avellaneda.

Este desembarco representará el segundo ciclo de Costas en el arco defensivo y táctico de Cerro Porteño. El DT ya dirigió al equipo de Asunción entre 2005 y 2007, etapa en la que consiguió la División de Honor de Paraguay en 2005, dejando un grato recuerdo entre los hinchas.

El cuerpo técnico encabezado por el ídolo de Racing asumirá las riendas del plantel profesional en los próximos días. La intención de la comisión directiva es que el argentino esté al frente del equipo este domingo, cuando reciba a Libertad en La Nueva Olla por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

El DT de 63 años firmaría un contrato hasta fin de año con posibilidad de extensión a partir de lo deportivo.