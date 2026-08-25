Juan Cruz Álvarez, argentino que acarició la F1, explicó por qué Alpine no apelará la sanción y la «tendencia preocupante» hacia Franco Colapinto

Como era de esperarse, luego de las declaraciones post carrera de Flavio Briatore, el equipo Alpine decidió no apelar la polémica sanción que recibió Franco Colapinto en Países Bajos; una postura contraria a la adoptada meses atrás tras el Gran Premio de Mónaco.

La explicación es simple. Y quien la expone a la perfección es el arrecifeño Juan Cruz Álvarez, uno de los argentinos que, junto a José María «Pechito» López, más cerca estuvo de correr en Fórmula 1 antes del arribo del pilarense hace dos años.

En exclusiva para Río Negro, el expiloto de la GP2 Series (hoy Fórmula 2), fue tajante sobre la posición del equipo y sus prioridades ante la FIA.

Álvarez compitió en la GP2 Series en 2005, a bordo de un Dallara preparado por Campos Racing. Se retiró en 2019.

«Alpine todavía está luchando en audiencia para terminar de resolver el podio de Pierre Gasly en Mónaco, tras la impugnación que hicieron Red Bull y McLaren», comenzó contando Álvarez, retirado de la práctica profesional desde 2019.

Álvarez recuerda el caso de Gasly en Montecarlo. El francés culminó 3°, pero post carrera fue sancionado y cayó al 7° puesto. Pero el equipo sostuvo que los registros de velocidad debían ser revisados y finalmente la FIA hizo lugar al reclamo, eliminó las sanciones y le devolvió a Gasly el tercer puesto del GP de Mónaco.

No obstante, McLaren y Red Bull, perjudicados por esa revisión de los hechos, decidieron impugnar la determinación de la FIA y protestar, por lo que ese asunto, que pone en peligro puntos importantes para Alpine, aún no está resuelto.

«Obviamente, frente a eso, el equipo no va a querer generar disturbios o entorpecer esa lucha por el podio. No tiene el mismo peso un posible podio, contra los 2 puntos de la Superlicencia de Franco«, recalcó el arrecifeño, hoy radicado en Miami y abocado al asesoramiento de jóvenes talentos.

🚨 LA FIA MIENTE Y BRIATORE ES CÓMPLICE 🚨

Acá podemos ver claramente que Franco Colapinto y Yuki Tsunoda habían pasado por varios metros el Flag Panel antes que este se active con la Bandera Amarilla.



También se aprecia que Franco evita un claro accidente al momento que Yuki se… pic.twitter.com/x2IShXQjBi — 442 (@442Community) August 24, 2026

«Una tendencia preocupante»

La indignación es total. Aún con sobrada evidencia fílmica y fotográfica, la FIA mantuvo su postura y no se retractó de la dura penalidad y la quita de puntos en la Superlicencia del argentino. Hay imágenes elocuentes que comprueban la buena conducta de Colapinto en ese momento crucial de carrera en Zandvoort.

«Es un caso que se repite y se viene dando constantemente. Y cuando los casos se repiten, ya no son hechos aislados, sino que se genera una tendencia preocupante«, indicó Álvarez.

Y graficó: «Para entenderlo bien, vamos a llevarlo al fútbol. Todos sabemos que mano adentro del área es infracción, pero después está el factor humano del árbitro, quien interpreta y determina su intencionalidad. Yendo a la F1, la regla está escrita y todo el mundo lo sabe. En este caso, falló severamente la interpretación de la situación«.

El escenario se esclarece más todavía con las imagénes. Franco no solo evita un múltiple accidente, sino que en ningún momento infringe el reglamento. Pues, el cartel de señalización a la salida de la curva 13 nunca encendió luces amarillas ante el paso del Alpine N°43.

«Franco ganó una posición por consecuencia de un accidente, porque el auto que venía adelante se encontró con restos de los destrozos de Verstappen y tuvo que clavar los frenos. Si él también frenaba hubiese generado más accidentes considerando que atrás de él venían autos pegados a más de 250 km/h. Y él gana la posición por encontrarse en esa situación, sin intención de hacerlo. Es ahí donde se espera la capacidad humana del comisario deportivo, para aplicar algo de flexibilidad ante la situación«, detalló Juan Cruz Álvarez.

🇦🇷 EL ANÁLISIS POSTERIOR AL #DUTCHGP POR PARTE DE FRANCO COLAPINTO



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¿Ensañamiento contra Colapinto?

Cuando Álvarez refiere a tendencia preocupante, apunta a una repetición de sanciones o determinaciones injuntas de los comisarios, la FIA y la F1 hacia Franco Colapinto en la presente temporada de F1.

«En Barcelona lo penalizan por no reducir suficiente la velocidad en un sector de bandera amarillas, cuando los tres pilotos que venían adelante pasaron más rápido y no recibieron penalidad de ningún. Y a Franco lo penalizaron severamente y le dieron un punto en la Superlicencia. Cuando ves esas cosas, la situación te empieza a hacer ruido. Y eso sumarle lo del domingo; era la primera vuelta, la pista estaba húmeda y tampoco estaba la señalización de bandera amarilla en el momento que Franco pasa por ese sector», comentó.

«Esto tiene que parar, las reglas deben ser claras y la vara para los castigos deben ser iguales. No están siendo justos y sobran datos y evidencia para demostrarlo», agregó.

Y remató: «Otro ejemplo fue lo ocurrido con George Russell en Austria en su vuelta de Pole (nunca desaceleró ante bandera amarilla), o con Lewis Hamilton pasando a fondo por al lado de Fernando Alonso detenido en Barcelona, que tampoco fue penalizado. El denominador común acá es ‘no’ penalizar si son pilotos ingleses, y ‘sí’ penalizar si el piloto es argentino o lationamericano«.