Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, presenta sus libros en Neuquén

Han pasado más de cuarenta años desde que Edgardo Esteban volvió de Malvinas. En ese tiempo escribió libros, trabajó como periodista, vio cómo uno de sus relatos llegaba al cine y ocupó, entre 2020 y 2024, la dirección del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero hay una historia a la que sigue volviendo.

Este jueves 27 de agosto estará en Neuquén para presentar dos libros que recorren ese territorio desde lugares diferentes. A las 18.30, en el Auditorio CALF -Mitre 659-, compartirá con Aldo Leiva “Hasta aquí llegué”, la historia de vida del excombatiente chaqueño que se convirtió en el primer veterano de la Guerra de Malvinas en integrar la Cámara de Diputados de la Nación. La actividad, con entrada libre y gratuita, será también la presentación de “La última batalla”, su libro más reciente.

En el caso de Leiva, Esteban eligió contar qué ocurrió con aquel soldado después de 1982. Leiva nació en General José de San Martín, Chaco, en 1963, hizo el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería Mecanizado 4 y fue enviado a Malvinas. Muchos años después de la guerra desarrolló una carrera política que lo llevó a ser intendente de su localidad durante 16 años y, en 2019, a ocupar una banca en el Congreso.

“Hasta aquí llegué” reconstruye ese recorrido y fue declarado de interés provincial, legislativo y cultural por la Cámara de Diputados del Chaco. El libro permite seguir una trayectoria en la que la experiencia de la guerra no aparece como un episodio aislado, sino como parte de una vida que continuó en otros escenarios.

Leiva y Esteban, juntos en Malvinas (Gentileza)

El otro libro presentado en Neuquén tiene un movimiento inverso: Esteban vuelve sobre sí mismo. En “La última batalla” retoma su experiencia como soldado y, especialmente, aquello que vino después. El disparador fue el hallazgo de su antigua cédula militar, que había sido puesta a la venta en Inglaterra como objeto de guerra. A partir de allí reconstruye episodios de su paso por las islas, su cautiverio y las consecuencias que aquella experiencia tuvo durante las décadas siguientes.

El libro también establece un diálogo con “Iluminados por el fuego”, publicado en 1993, cuando la guerra todavía estaba mucho más cerca. Aquel libro es el relato de un hombre joven que intenta poner en palabras lo que había vivido; “La última batalla” es la mirada de ese mismo hombre más de cuatro décadas después. Entre uno y otro están los años de periodismo, escritura, militancia por la memoria y trabajo en torno a Malvinas.

“Iluminados por el fuego” fue además llevado al cine en 2005 por Tristán Bauer, con guion del propio Esteban junto con Bauer y Gustavo Romero Borri. La película obtuvo el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana y el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián, y contribuyó a que la experiencia de los soldados argentinos en Malvinas alcanzara a un público mucho más amplio.

La relación de Esteban con la escritura, sin embargo, no se reduce a Malvinas. También publicó “Malvinas, diario del regreso”, “Tres golpes en la ventana” y “Notas en el viento”, entre otros trabajos. En “Tres golpes en la ventana” se apartó de la guerra para reconstruir otra historia personal: el asesinato de su padre, ocurrido en 1972.

Periodista y escritor, Esteban trabajó como corresponsal y docente y durante cuatro años estuvo al frente del Museo Malvinas. Esa combinación de experiencia personal, oficio periodístico y trabajo sostenido alrededor de la memoria atraviesa sus libros y también su manera de volver sobre lo ocurrido.

En Neuquén, las dos historias se encontrarán en una misma tarde: la de Aldo Leiva, que Esteban reconstruyó a partir de su recorrido después de la guerra, y la propia, que vuelve a mirar en “La última batalla”. Dos maneras de contar qué ocurrió con quienes regresaron de Malvinas y qué hicieron con esa parte de su historia.

La presentación será este jueves 27 de agosto a las 18.30 en el Auditorio CALF, Mitre 659, con entrada libre y gratuita.