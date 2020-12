Vivero: "esta ley incorpora el derecho a decidir en libertad"

"Esta ley no obliga a nadie a llevar adelante en aborto, pero si incorpora el derecho a optar y a decidir en libertad, que me parece lo central y lo clave en esta discusión que estamos llevando adelante, porque no afecta ningún tipo de convicción ni de creencia, no es un debate metafísico, es un debate político", dijo el diputado de Nequén, Alberto Vivero (Frente de Todos), para respaldar su voto positivo.

Dijo que el proyecto que regula la interrupción del embarazo tiene "una fuerte impronta de ampliación de derechos" y de "ejercicio ciudadano, un ejercicio ciudadano que es necesario seguir profundizando".

Planteó que "al ser clandestino el aborto no tenemos datos estadísticos certeros, pero se habla de que más de 450.000 mujeres durante este año han abortado de manera clandestina en la Argentina, con el fuerte impacto que tiene eso en nuestro sistema sanitario, en nuestra construcción ciudadana y en las mujeres en particular".

Dijo que hace dos años "no hubiese estado convencido" de acompañar el proyecto "pero hoy creo que hay una convicción por dos lados: primero porque hay una compresión histórica: el movimiento feminista en la Argentina ha sido protagonista y ha llevado adelante un montón de luchas y reivindicaciones y eso es lo que yo acompaño hoy. Y la segunda cuestión es por el mandato popular que a nosotros nos deposita para ampliar derechos."