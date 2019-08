Volvieron a cortar el tránsito en el Parque Industrial de Neuquén

Los vecinos de Ruca Antú regresaron a cortar el tránsito esta mañana en el Parque Industrial de Neuquén luego de mantener bloqueos en distintos sectores durante el día de ayer. Reclaman que se finalicen las obras que permitirán dar suministro eléctrico a todo el barrio.

Hasta la medianoche de ayer cortaron el tránsito en la Ruta 7 a la altura de la comisaría 20. En un primer momento anunciaron que se mantendrían toda la noche en el lugar, pero desistieron y regresaron esta mañana al punto original de la protesta, en Trabajadores de la Industria y Vecinos Unidos.

Los manifestantes reclaman que se finalicen las obras cuyo plazo de 40 días, afirmaron, se venció el sábado pasado. Según Mauricio, uno de los vecinos, cuando consultaron al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), les respondieron que su parte se terminó y tenía que comenzar a trabajar CALF, pero desde la cooperativa les explicaron que no podían hacerlo si el IPVU no les entregaba material. "Se pasaron la pelota", criticó el hombre.

Esta mañana, Henry, otro de los vecinos, aclaró que no quisieron el apoyo de organizaciones sociales porque no querían politizar el reclamo y advirtió que, al igual que ayer, irán endureciendo la medida de fuerza si no tienen respuesta a su demanda, garantizando que el suministro llegue a todo el barrio y sin problemas de tensión.