A la corona del rey, es tiempo de subir al Volcán Lanín: precios e información para hacerlo

Es fundamental estar atentos al clima cuando se acerca la fecha del ascenso. También hay un límite en la cantidad de personas que pueden subir por día. Fotos: @alquimiaexpediciones.



Con su silueta en forma de cono, es inconfundible en la Cordillera de los Andes y domina el paisaje neuquino con sus imponentes 3.776 metros. El ascenso al volcán Lanín es una travesía desafiante, que pone a prueba tanto el cuerpo como el espíritu y como dicen los montañistas, “la cumbre se alcanza si la montaña te deja”.

“El ascenso es más que llegar a la cima, es disfrutar la experiencia, estar en la montaña, la comunión con el grupo, la preparación y enfrentarse a uno mismo. La sociedad muchas veces pone el foco en el éxito, en alcanzar la cumbre a toda costa, pero no se trata solo de eso”, dice Andrés Holzmann guía de trekking de Alquimia expediciones.

Jorge Curiñanco del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín, sabe lo que es salir a a rescatar a la gente cuando ocurre alguna imprudencia, por eso, subraya que hay que respetar la montaña, el clima y la naturaleza. “Este último invierno fue bastante tranquilo, pero siempre tenemos búsquedas, rescates y evacuaciones en el volcán”, cuenta.

Octubre marca el inicio de la temporada, y la época más fuerte de ascensos se da entre noviembre y diciembre. Como detalla Holzmann ya hay muchas reservas, y en el verano, enero, febrero y marzo, está tranquilo. “En esta época del año empiezan a llegar más turistas y montañistas. Muchos eligen este momento porque hay más nieve, no hace tanto calor y las condiciones son ideales para subir con mayor tranquilidad”, suma Curiñanco y explica que hay dos formas de ascender, dependiendo de si la persona tiene experiencia o no.

Para quienes tienen experiencia y conocen bien las montañas, deben registrarse previamente a través de la página de Parques Nacionales, donde eligen la fecha de ascenso (ver abajo). Al llegar, presentan su equipo, que debe estar homologado y ser adecuado para montaña, como grampones, casco, calzado especializado, bolsa de dormir, gafas de sol de categoría 3 o 4 y un equipo de comunicación VHF con la frecuencia del parque.

“Si alguien, quiere subir al Lanín pero no tiene experiencia, lo primero que debe hacer es contactar a un guía habilitada por el Parque que lo oriente sobre todo lo necesario para la subida. El día del ascenso, la persona va acompañada por el guía, quien se encarga de la seguridad en la montaña”, destaca Jorge.

Cómo subir al Lanín

Un ascenso normal se hace en dos tramos, generalmente por su cara norte y en dos días y una noche. El primer día comienza con una caminata de cuatro o cinco horas en las que se avanza desde la base hasta la zona del refugio y el segundo día la caminata es de 15 a 17 horas, de acuerdo a las características del grupo.

En esta jornada se tardan unas siete horas desde el campamento de los domos hasta la cumbre, unas tres a cuatro horas de regreso de la cumbre a los domos, y para llegar a la base, son unas tres horas más, incluyendo descansos y comidas.

Desde la cumbre se ven hacia el sur los lagos Huechulafquen y Paimún, y en días despejados, el Tronador; al norte, los lagos Tromen y Quillén; y al oeste, en Chile, el volcán Villarrica.

Si no tenés experiencia

Lo ideal es hacer la reserva con el mayor tiempo posible, pero lo más importante es entrenar con anticipación. Podés reservar un mes antes, pero si no estás bien entrenado, no será suficiente. Hay quienes piensan que se trata solo de haber ido al gimnasio, pero en realidad, lo mejor que se necesita es salir a la montaña, cargar una mochila y caminar con peso.

“Hace poco estuvimos en la montaña trabajando en los campamentos, armando los domos. El volcán está hermoso, con menos nieve que el año pasado, lo cual es inusual porque el invierno fue bastante nevador, pero en este momento la cantidad de nieve es normal para la época”, dice Andrés.

Destaca que el verano, aunque tiene mejor clima, es más exigente debido a la falta de nieve. En noviembre, el terreno es más cómodo para caminar, pero en verano, hay ,más acarreo, la piedra suelta hace que el ascenso sea más duro y también en el descenso, ya que cuando hay nieve, hay tramos que se hacen en culipatín.

Por último, en el volcán vienen trabajado para bajar el impacto ambiental. Antes, todo quedaba en la montaña, pero ahora pusieron baños y todo se baja a composteras y el pis se trata con filtros de carbón activado. “Es una de las pocas montañas en el mundo donde se trabaja”, destaca Andrés.

Desde la pandemia, cada vez más personas eligen enfrentar este desafío. Sin embargo, también han aumentado los problemas con quienes no toman precauciones . Como dice Jorge, “El Lanín es una montaña que no se debe subestimar. Es fundamental estar entrenado y si no se llega a la cumbre, no pasa nada, la montaña siempre estará ahí”.

Precios, reservas y registros

Precios y equipos

Un ascenso completo, que incluye traslado, guía, comida, seguros y alojamiento en los domos, ronda los 500.000 pesos.

Llevar todo el equipamiento es obligatorio si no lo tienen se puede alquilar: ya sean botas, grampones, ropa técnica, entre otras cosas. El costo puede del equipamiento sale unos 300.000 pesos más. La ropa como camiseta térmica, guantes finos, hay que llevarla.

Es el Parque Nacional Lanín el que regula la actividad

Las reservas se deben realizar a través del registro obligatorio mediante el sistema de reserva online en www.pnlanin.com.ar – solapa registros

Asimismo, informamos que las reservas se deben realizar a través del registro obligatorio mediante el sistema de reserva online en www.pnlanin.com.ar/registros.

Para cualquier tipo de información o consultas se pueden comunicar al mail: informesjunin@apn.gob.ar; volcanlanin@apn.gob.ar