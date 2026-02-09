El pueblo que celebra la Fiesta del Asado con Cuero y en el que podés disfrutar un Carnaval diferente

El humo empieza a levantarse temprano y el fuego, paciente, hace su trabajo. En Aluminé, el asado con cuero no es solo una comida: es un ritual que convoca, una excusa noble para reunirse y celebrar lo que se es. El 17 y 18 de enero, para el feriado de Carnaval, esa tradición volverá a ocupar el centro de la escena con la 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero, en el predio municipal “Julián Parra”, a tres kilómetros del casco urbano.

Habrá destrezas gauchas, bailanta campera, feria de artesanos y un gran almuerzo popular pensado para recibir a multitudes. Se carnearán doce vaquillas y también habrá chivos con cuero, una garantía de mesas largas y sobremesas sin apuro. En esta región del Neuquén, el asado con cuero es parte de la identidad: aparece en las marcaciones, en los cumpleaños, en cualquier festejo que merezca fuego y tiempo.

La primera jornada comenzará a las 10.30 con el acto protocolar y la concentración de montados. Capones para chicos y mujeres, juegos camperos, carreras de tambores infantiles y jineteadas de petisos marcarán el pulso de la mañana. Al mediodía, el asado recién bajado del fuego y otros platos criollos serán protagonistas, acompañados por la música del artista local Cumil.

Por la tarde llegarán los desafíos de destreza con premios importantes, entre cinchadas y pruebas gauchas que despiertan aplausos y rivalidades sanas. El cierre será a pura bailanta campera, con Los M y E Cisneros, Ventarrón Chamamecero y grupos locales.

El domingo, desde las 10.30, la fiesta seguirá con carreras de tambores para adultos, pial por equipos y jineteadas de novillos. El gran desafío de bastos y encimera repartirá premios millonarios y sumará adrenalina a una jornada que también tendrá ballets y grupos de danzas llegados desde Neuquén capital.

La entrada tendrá un valor de 20.000 pesos por día, el mismo precio para la bailanta del sábado por la noche. Dos jornadas para celebrar una tradición que, en Aluminé, sigue viva alrededor del fuego.

Tres cosas para hacer en Aluminé

Los clásicos: Rafting y Kayak

El río Aluminé es ideal para la práctica de deportes en aguas blancas. Si de liberar adrenalina se trata, el Circuito Aluminé Superior es el ideal: comienza a 40 km de la localidad, en el paraje Lonco Luan. Presenta un desnivel constante de 150 metros durante 12 km de recorrido y un grado de dificultad de III y IV, el de mayor exigencia del río.

Rafting en rio Alumine

Si la idea es disfrutar de la actividad en familia, entonces la mejor opción es el Circuito Abra Ancha. La diversión se prolonga durante 6 kilómetros con un desnivel de 20 metros: se atraviesan 15 rápidos con grado de dificultad II y III. El agua cristalina, la belleza del paisaje y la emoción del trabajo en equipo, hacen del rafting el pasaporte a la felicidad.

Trekking

Los fanáticos del senderismo pueden en este destino satisfacer todas sus expectativas, con una variedad de distancias y grados de dificultad en las caminatas. Los que prefieren trayectos cortos pueden recorrer el área urbana, bordear la costanera del Río Aluminé y visitar diferentes miradores con vistas panorámicas de una belleza inigualable.

Si la idea es hacer trekking de mayores distancias, puede visitarse la Reserva Natural Urbana Quilquelil. Sin lugar a dudas, los circuitos dentro de áreas protegidas -Ruca Choroy, Quillén y Ñorquinco-, son la mejor opción para una caminata en contacto pleno con la naturaleza: apreciando ríos, lagos en espesos bosques con variada flora y fauna regional.

Pulmarí y Ñorquinco

Acceso norte desde Aluminé por RP23, después de transitar 19 km los caminos se bifurcan, accediendo hacia la izquierda por RP11.

Durante el camino se encontrará la formación Piedra Gaucha y una diversidad de emprendimientos turísticos y productivos. Uno de los atractivos más destacados es el Lago Pulmarí: aquí está el mirador Piedra Pintada donde pueden observarse pinturas rupestres y vistas panorámicas.

Una vez que se ingresa al Parque Nacional Lanin, bordeando el Lago Ñorquinco, se pueden visitar tres increíbles cascadas y el Lago Nompehuén.

Una linda excursión para hacer en familia, es la visita de las dos cascadas pasando la casa del guardaparque en Ñorquinco. Gman Mapu aparece pronto y sorprende por su cercanía. Un poco más adelante se llega a Newen Folil, que cae de un alto paredón de roca basáltica. La cascada Coloco se ve a lo lejos rodeada de pehuenes, atraviesa un paisaje de origen volcánico. La caminata es aproximadamente de 12 km entre ida y vuelta, con una dificultad baja y una duración de 3 a 4 hs.