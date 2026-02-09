Febrero y Carnaval en Esquel: una promo 3×2 para celebrar a ritmo de montaña

Esquel lanzó un 3×2 en alojamientos para quienes visiten la ciudad entre el 14 y el 17 de febrero, aprovechando el fin de semana largo, Carnaval y la antesala del 120° aniversario.

Esquel atraviesa febrero con una invitación clara: quedarse. Quedarse un poco más, mirar el paisaje sin apuro y dejar que el calendario acompañe. En ese espíritu, la ciudad anunció una promoción 3×2 en alojamientos para quienes la visiten entre el 14 y el 17 de febrero, una semana atravesada por el fin de semana largo de Carnaval y la previa de los festejos por los 120 años de la ciudad.

La propuesta no llega sola. A pesar del contexto complejo que atraviesa la región, Esquel vuelve a mostrar su capacidad de resiliencia y abre sus puertas con una agenda intensa, diversa y pensada para todo público. Competencias deportivas, exposiciones, shows musicales y actividades al aire libre se combinan con un entorno natural que, incluso en verano, conserva su carácter sereno.

Durante esos días, el beneficio del 3×2 se convierte en una excusa concreta para estirar la estadía y vivir la ciudad desde otro lugar: menos paso fugaz, más experiencia. La promoción estará disponible a través de un código QR que los visitantes podrán escanear de forma simple y segura, con acceso directo a los alojamientos adheridos.

Expo Verano, Esquel Bike 360° Fest y los primeros festejos por el aniversario se combinan con paisajes patagónicos que proponen experiencias al aire libre para todos los gustos.

Expo Aniversario: cultura que se muestra

Del 13 al 18 de febrero, el Gimnasio Municipal será sede de la tradicional Expo Aniversario, uno de los momentos más esperados del mes. Más de 100 stands darán forma a una feria que reúne gastronomía regional, artesanías y producción local, con una programación cultural sostenida durante seis días.

“Habrá shows todos los días, con ocho artistas locales en cada jornada”, explicó la subsecretaria de Cultura de Esquel, Sonia Baliente. La coincidencia con el fin de semana de Carnaval potencia la propuesta y transforma a la Expo en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, una postal viva del pulso cultural de la ciudad.

El cumpleaños de Esquel, día por día

Los festejos centrales por el 120° aniversario llegarán a partir del 23 de febrero. Ese lunes, la música popular tomará protagonismo con las presentaciones de Maggie Cullen, Yhosva Montoya, Mariano Godoy y el músico local Leo Miranda, en una noche atravesada por el folklore.

La promoción se gestiona de manera directa con hoteles, hosterías, hostels y cabañas adheridas, que pueden consultarse en el sitio oficial de turismo de Esquel.

El martes 24, en la vigilia del aniversario, se realizará una nueva edición del Telebingo Extraordinario con fines solidarios: parte de lo recaudado será destinado a bomberos voluntarios y brigadistas. La música también dirá presente con Los Palmae y el reconocido grupo Q’Lokura, que pondrá ritmo al cumpleaños de la ciudad.

El miércoles 25, día del aniversario, llegará el tradicional desfile cívico-militar con instituciones que forman parte de la historia esquelense. La agenda se completa con muestras de los Talleres Municipales TAMFI y TAMFOC, proyecciones visuales en La Cascada y actividades abiertas y gratuitas a lo largo de la jornada.

Febrero, en clave deportiva

Fiel a su perfil, Esquel refuerza en febrero su identidad como Capital Provincial del Turismo Deportivo. El calendario arrancó ayer con la clásica carrera de mountain bike Esquel–Tecka y continúa el fin de semana del 14 y 15 con la Esquel Bike 360° Fest, un desafío exigente para ciclistas de montaña.

Del 18 al 22 será el turno de la Pelota a Paleta, organizada por la Sociedad Española, mientras que el fútbol se suma con el Torneo Provincial Masculino de Futsal “Copa 120° Aniversario Esquel”. El 21 se disputará el 5° Abierto Internacional de Ajedrez y el 28 cerrará el mes el Torneo Aniversario de Pádel. Las competencias de nado en aguas abiertas y triatlón, en tanto, fueron reprogramadas para marzo y abril.

Entre promociones, eventos y celebraciones, Esquel propone un febrero distinto. Uno donde el viaje no se mide solo por lo que se hace, sino por el tiempo que se decide quedarse. Y ahí, en esa pausa extendida entre montañas, el 3×2 termina siendo algo más que un beneficio: una invitación a vivir la ciudad sin apuro.

Cómo acceder a los descuentos 3×2 en Esquel