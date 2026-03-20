Arrancó el fin de semana largo: autos clásicos, Ruta 40 y paisajes en el Gran Premio 7 Lagos

En este fin de semana largo, la Patagonia suma una propuesta que mezcla la mística de la ruta con la elegancia de otra época. El Gran Premio 7 Lagos llega a San Martín de los Andes y Villa la Angostura para conviertir a las ciudades en paradas claves de un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más impactantes del sur argentino.

Hoya al mediodía la Costanera del lago Lácar se comenzó a llenar de autos clásicos. No es solo una competencia: es una escena que invita a detenerse. Capots abiertos, detalles de época, carrocerías brillantes y el sonido de motores que cuentan otra historia.

Organizado por la Escudería Patagonia, el evento propone una competencia de regularidad que une ciudades como Neuquén, Zapala, Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche. Pero más allá del recorrido, lo que lo vuelve especial es la experiencia: ver de cerca vehículos que forman parte del patrimonio histórico del automovilismo.

En San Martín de los Andes, la llegada tiene algo de ritual. El lago Lácar como telón de fondo, la cordillera todavía presente en el aire y una fila de autos que parecen detenidos en el tiempo. Para quienes están de paso la propuesta es simple: caminar, mirar, sacar fotos y dejarse llevar por la escena.

La exhibición es abierta y gratuita, y se convierte en una excusa perfecta para disfrutar al aire libre. En un mismo plano conviven la historia mecánica y el paisaje patagónico, como si la Ruta 40, esa que atraviesa buena parte del recorrido, siguiera contando historias, pero esta vez a través de autos que todavía resisten al paso del tiempo.

El Gran Premio 7 Lagos no solo conecta destinos: también conecta épocas. Y en ese cruce, ofrece una forma distinta de viajar, incluso sin moverse demasiado.