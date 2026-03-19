Viaje al litoral de Brasil: el refugio de playas cálidas que eligen los argentinos

Las playas de São Miguel dos Milagres desde un ángulo inolvidable.

En fines de semana largos, muchos miran hacia destinos cercanos, y otros eligen cruzar la frontera en busca de calor y mar. En ese mapa aparece São Miguel dos Milagres, un pequeño pueblo del nordeste brasileño que crece en silencio entre las preferencias de los argentinos que buscan desconectar.

A unos 100 kilómetros de Maceió, este rincón del litoral conserva algo que escasea: tiempo. Con poco más de 8.000 habitantes, la vida transcurre sin apuro, entre playas de aguas transparentes, arena blanca y una calma que se vuelve parte de la experiencia.

La propuesta es simple y, al mismo tiempo, difícil de replicar. El mar aparece manso, casi sin olas, ideal para nadar o dejarse llevar. En ciertos momentos del día, cuando baja la marea, emergen bancos de arena que dibujan nuevas formas en la costa y permiten caminar mar adentro. Allí llegan las jangadas, pequeñas embarcaciones tradicionales que forman parte del paisaje y de la identidad local.

Bañada por las aguas turquesas del océano Atlántico y bendecida con playas de arena blanca, interminables cocoteros y un ambiente de tranquilidad.

Pero el viaje no se agota en el agua. São Miguel dos Milagres también se recorre desde la mesa. Pescados frescos, mariscos y recetas típicas del nordeste brasileño aparecen en platos simples, donde el sabor está en el producto y en la cercanía con el mar.

Playas ideales para practicar deportes náuticos

El mar de Milagres -nombre que reciben los enamorados de la ciudad- es ideal para disfrutar de deportes acuáticos como el buceo y sumergirse en las piscinas naturales. Otra opción impresionante es un paseo en kayak transparente, que ofrece una perspectiva muy diferente de la costa de Alagoas.

Las piscinas naturales de Milagres son ideales para esta excursión. Durante la marea baja, los corales emergen, creando piscinas poco profundas y cristalinas donde se puede observar la colorida vida marina que habita en estas aguas.

Los corales forman parte del Área de Protección Ambiental (APA) de Costa dos Corais y son un ejemplo destacado del compromiso de la ciudad con la preservación del medio ambiente, garantizando el mantenimiento de la belleza natural de la región para las generaciones futuras.

A diferencia de otros destinos más masivos, aquí el atractivo no está en la cantidad de actividades sino en la calidad de la experiencia. Menos ruido, menos gente, más paisaje. Un equilibrio que seduce especialmente en escapadas cortas, donde cada momento cuenta.